Vesile Bingöl'ün ölümünde cinayet şüphesi! Eşi hakkında korkunç iddia! İlk eşinin de kendisini astığını söylemiş

09 Ekim 2024 11:16 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 11:19

Bakırköy'de bir ipe asılı şekilde bulunan Vesile Bingöl'ün ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Eşi İsmet Bingöl'ün ilk eşinin de aynı şekilde hayatını kaybettiğinin iddianamede yer almasının ardından cinayet şüphesi iyice güçlendi. İşte olayla ilgili tüyler ürperten detaylar...

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İstanbul​ Bakırköy’de 2023 yılında bir ipe asılı şekilde bulunan Vesile Bingöl’ün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı! İddianamede önceki eşi de asılı şekilde ölü bulunan İsmet Bingöl hakkında cumhuriyet savcısı, Vesile Bingöl’ün kendini asmadığı ancak eşi tarafından olaya intihar​ süsü verildiği iddiasının oluştuğu belirtti.

VESİLE BİNGÖL'ÜN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ KİMSE ŞİKAYETÇİ OLMADI

Vesile Bingöl’ün ölümüne ilişkin hazırlanan iddianamede kimsenin şikayetçi olmadığı ve kamu hukuku adına dava açılmasının talep edildiği belirtildi. İddianamede 24 Temmuz 2023 günü Bakırköy’de kolluk birimlerine intihar ihbarının ulaştığı ve Vesile Bingöl’ün ölü bir şekilde ambulansa bindirildiği belirtildi.

İLK EŞİNİ ÖLDÜRMEKTEN CEZAEVİNE GİRDİ

Vesile Bingöl ile aynı apartmanda oturan kardeşi Şaban A'nın ifadesi de iddianamede yer aldı. Eniştesinin ilk eşini öldürmekten cezaevine girdiğini anlatan Şaban A "İsmet Bingöl olay günü sabah saatlerinde ‘Şaban koş koş’ diye bağırdı. Kardeşim yerde yatar haldeydi. Televizyonun sesi fazlaca yüksekti. İsmet Bingöl tamamen giyinikti, ev haliyle değildi. İsmet Bingöl ilk eşini öldürmekten cezaevine girdi. Vesile’ye zaman zaman şiddet uygulardı" dedi.

"BENİ ALDATTIĞINI DÜŞÜNDÜM"

İsmet Bingöl ise ifadesinde Vesile'nin kendisini aldattığını düşündüğünü belirterek "Olay günü gece saatlerinde eve geldim. Geldiğimde Vesile’yi görmedim, uyudum. Sabah saatlerinde en küçük çocuğumun ağlama sesine uyandım. Olay günü tartıştık. Vesile’nin beni aldattığını düşündüm. Başka bir odaya geçtim. Ardından mutfağa baktığımda Vesile’nin kendini astığını gördüm. Mutfaktan aldığım bıçak ile ipi kestim. Kapıyı açarak Şaban’a seslendim. Kalp masajı yapmaya çalıştım. Vücudumdaki çizikler de önceki tartışmaya aittir. Son 1 haftadır uyuşturucu madde kullanıyordum" dedi.

İLK EŞİNİN DE AYNI ŞEKİLDE ÖLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

İddianamede tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı. İsmet Bingöl’ün ilk eşinin ölümünün de aynı şekilde gerçekleştiği belirtildi. İddianamede "İsmet Bingöl’ün tıpkı bu olayda olduğu gibi sabah uyandığında vefat eden ilk eşi ile tartıştığını ve tıpkı bu olayda olduğu gibi eşinin başka odaya geçerek intihar ettiğini söylediği, yine tıpkı bu olayda olduğu gibi eşini görünce sinir krizi geçirdiğini ve yakınlarına seslendiğini, tıpkı bu olayda olduğu gibi vefat edenin intihar etmesi için somut bir neden bulunamadığı ve İsmet Bingöl hakkında beraat kararı verildiği" ifadelerine yer verildi.

ADLİ TIP RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan evde yapılan incelemelerde Vesile Bingöl’ün kendini astığı ipin düğümünün gevşek olduğu ve asılma durumunda düğümlerin sıkı hale gelmesi gerektiği belirtildi. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda ise Vesile Bingöl’ün asılma dışında ölüm gerçekleştiğine dair tıbbi bir delil bulunmadığı kaydedildi.

"EŞİ TARAFINDAN OLAYA İNTİHAR SÜSÜ VERİLDİ"

İddianamede Vesile Bingöl’ün kendini asmadığı ancak eşi tarafından olaya intihar süsü verdiği iddiasının oluştuğu belirtilerek, "Ancak nihayetinde bilimsel ve aksi sabit olmayan Adli Tıp Kurumu raporu ile bilirkişi raporunda ‘vefat edenin ası şeklinde intiharı’ olarak ortaya konulduğu" belirtildi. Cumhuriyet savcısı, İsmet Bingöl’ün ilk eşinden sonra ikinci eşini de öldürdüğüne dair somut bir delile ulaşılamadığını ve ikinci eşi olan Vesile Bingöl’ün de intihar ettiğinin kabulünün gerektiğini açıkladı. Sanık İsmet Bingöl hakkında bu nedenle ‘kasten öldürme’ suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.

"AMACI İNTİHAR ETMEYE SÜRÜKLEMEK"

İddianamede İsmet Bingöl’ün eşi Vesile Bingöl’e yönelik gurur kırıcı eylemlerde bulunduğu, fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı, uyuşturucu kullanmasının etkisi ile Vesile Bingöl’ün hayatını temelinden sarstığı ve evden dışarı çıkmasına izin vermediği kaydedildi. Cumhuriyet savcısı İsmet Bingöl’ün ilk eşinin de intihar ettiğinin iddia edildiğini belirterek, amacının ilk eşinde olduğu gibi Vesile Bingöl’ü intihar etmeye sürüklemek olduğunu açıkladı.

Savcı, Vesile Bingöl’ün hiçbir sebep yokken aldatma ithamlarına maruz bırakıldığını da belirterek, “İsmet Bingöl’ün eşinin vefat etmesini istediği ve bu ruh haline sürüklediği, eziyet içeren sistematik eylemleri ile aynı zamanda intihara yönlendirdiği” ifadelerine yer verdi. İsmet Bingöl hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan dava açılmazken ‘intihara yönlendirme’ suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar, ‘eşe karşı eziyet’ suçundan ise 3 yıldan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Mahkeme tarafından kabul edilen iddianame kapsamında sanık İsmet Bingöl önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.