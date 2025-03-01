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Vestel'de yaşanan Ramazan tebriği krizi infiale neden oldu! Zorlu Holding CEO'suna soruşturma

11 ayın sultanı Ramazan ayı, 'pes' dedirtecek bir olayla başladı. Zorlu Holding bünyesinde bulunan Vestel'in CEO'su Ergün Güler, Ramazan ayı dolayısıyla çalışanlara bir mesaj göndererek tebrik etti. Bunun üzerine Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal, Güler'in tebriğine tepki göstererek, "Dinden bağımsız bir duruşumuz var" ifadelerini kullandı. Yaşanan olay infiale neden olurken, binlerce kullanıcı Köksal'a tepki gösterdi. Öte yandan, Cem Köksal hakkında “İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” suçundan re’sen soruşturma başlatıldı. Sosyal medyada boykot çağrıları yükseliyor.

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Vestel'de yaşanan Ramazan tebriği krizi infiale neden oldu! Zorlu Holding CEO'suna soruşturma
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
01.03.2025
saat ikonu 15:52
|
GÜNCELLEME:
01.03.2025
saat ikonu 16:53

Mübarek Ramazan ayı tüm İslam aleminde coşkuyla karşılanıyor. Müslümanlar için büyük manevi değere sahip olan Ramazan ayının ilk iftarını bugün yapacak. Bu vesileyle Vestel CEO’su Ergün Güler de, bir tebrik mesajı paylaşarak çalışanlarının Ramazan ayını kutladı. Şirketinin bağlı olduğu Zorlu Holding CEO’su Bekir Cem Köksal ise, Güler'in paylaşımına beklenmedik bir tepki vererek şu ifadeleri kullandı:

"ŞİRKET OLARAK DİNDEN BAĞIMSIZ BİR DURUŞUMUZ VAR"

"Ergün, Bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor. Dini günlerden Şeker ve Kurban bayramları yer alıyor. Bunlar dışındaki dini günleri kurumsal olarak kutlamanız doğru değil. Bu grubun 70 yıllık tarihinde de Ramazan ayı kutlaması yer almadı.

Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var. Çok uluslu bir şirket olmaya çalışırken, her dinden ve milletten de çalışanlarımız olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla bu gibi bir kutlamayı kurumsal olarak yapmamızı hiç doğru bulmuyorum.

Buna benzer konuda seni daha önce de uyarmıştım. Lütfen bunun hiçbir şekilde tekrarı olmasın. Bu uyarımı da ciddiye almanı özellikle rica ediyorum."

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Olay sonrası sosyal medyada birçok kişi CEO Köksal'ın mesajına tepki gösterdi.

NOEL VE CADILAR BAYRAMINI KUTLADI

Yaşanan skandala vatandaşlar sosyal medyadan tepki gösterirken Ramazan'ı kutlamayı yasaklayan Zorlu Holding CEO'sunun yönetimindeki Vestel'in Noel ve Cadılar Bayramı kutlamaları yaptığı ortaya çıktı.

RE'SEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Cem Köksal hakkında, Ramazan ayının kutlanmaması içerikli mail atması olayıyla ilgili olarak "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan re'sen soruşturma başlattı.

Öte yandan, yaşanan olayla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal'dan da tepki gecikmedi.

'28 ŞUBAT'I SÜRDÜRME HEVESLİSİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal ise yaşanan olay hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. İnal, Zorlu Holding CEO'su Köksal'ı '28 Şubat'ı bin yıl sürdürme heveslilerinden biri' olarak nitelediği mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu CEO, 28 Şubat sürecinde Hürriyet’in haber koordinatörü olan Nurcan Akad’ın yeğeni—yani ablasının oğlu. Başka bir deyişle, 28 Şubat’ı bin yıl sürdürme heveslilerinden biri. Hiçbir şey tesadüf değil.

O dönemde, Nurcan Akad’ın haber koordinatörlüğünü yaptığı Hürriyet, 28 Şubat darbesinin medya ayağını oluşturuyordu."

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Sıkça Sorulan Sorular

İstanbul'da bugün iftar saati 1 Mart 2025 kaçta?
İstanbul iftar saatleri, Diyanet imsakiyesinde yer aldı. Mübarek Ramazan ayında ilk oruçlar 1 Mart Cumartesi günü akşam ezanı ile açılıyor. İslam alemi ''İstanbul'da bugün iftar saat kaçta, iftara ne kadar kaldı?'' sorularına yanıt arıyor. Bugün 1 Mart 2025, İstanbul iftar vakti saati 19:01 vaktinde okunacak.
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