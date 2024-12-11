Veterinere bıraktığı kedisinin traşını beğenmeyince ortalığı birbirine kattı! Hakaretler yağdırıp saldırdı

11 Aralık 2024 11:16 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 11:18

İstanbul Yeşilköy'de kedisinin traşını beğenmeyen kadın traşı yapan veterinere saldırdı. Klinik önünde meydana gelen olayda genç kadını dışarda yakalayan Nurdan Ü önce hakaretler yağdırdı ardından da genç kadına tokat attı. Saldırıya uğrayan Saliha Gamze Y, olayın ardından Nurdan Ü. ve eşi Serkan Onur Ü. hakkında şikayetçi oldu. İşte tüm detaylar...

İstanbul​ Yeşilköy'de bulunan bir veteriner​ kliniğini önünde yaşananlar görenleri şaşkına çevirdi. Tüyleri uzayan kedisini tıraş ettirmek için veterinere getiren Nurdan Ü. kedisini almaya gelince çılgına döndü.

HAKARETLER YAĞDIRIP SALDIRDILAR

Eşiyle birlikte kliniğe gelen kadın kedisinin traşını beğenmeyince ortalığı ayağa kaldırdı. Kedisinin bıyığının bile kesildiğini iddia eden öfkeli kadın, yaşananlardan sorumlu tuttuğu Saliha Gamze Y'ye klinik önünde saldırdı. Önce hakaretler yağdıran kadın hızını alamayıp Saliha Gamze Y'ye tokat attı ve 'Seni hamile hamile dövdüm' diye bağırdı. Eşi Serkan Onur Ü. ise genç kadına küfürler yağdırdı. Ardından da klinikten uzaklaştı. Veteriner teknikeri Saliha Gamze Y, Nurdan Ü. ve eşi Serkan Onur Ü. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Serkan Onur Ü. de eşine hakaret ettiği iddiasıyla Saliha Gamze Y'den şikayetçi oldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tarafların suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldı. İki vatandaşın da müşteki-şüpheli sıfatıyla ifadesinin alındığı soruşturma sürüyor.

"SENİ HAMİLE HAMİLE DÖVDÜM"

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifade veren veteriner Saliha Gamze Y; "Olay günü Nurdan Ü. ve eşi tıraş olması için kedisini kliniğe bıraktı. Akşam saatlerinde de eşi ile birlikte almaya geldi. O esnada bankaya gitmiştim. Döndüğümde araca binmişlerdi. Nurdan Ü. araçtan bana seslenerek, 'Kedimi kesmişsiniz' dedi.

Ben de 'Şaka mı yapıyorsunuz?' dedim. 'Şaka yapar gibi bir halim var mı?' dedi. Araçtan indi ve 'Kedimin bıyıklarını kesmişsin' diyerek üzerime yürüdü. Kendisi hamile olduğu için 'Yetkilim ile görüşün' dedim ve kendimi çektim. Yanıma geldi ve bana tokat attı. 'Seni hamile hamile dövdüm' dedi. Eşi Serkan Onur Ü. de bana tekme atmaya kalkıştı ve küfür etti. Serkan Onur Ü. ve eşi Nurdan Ü'den davacı ve şikayetçiyim." dedi.

KENDİLERİNİ BÖYLE SAVUNDULAR

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Serkan Onur Ü; "Tıraş olması için kliniğe bıraktığım kedimi akşam eşim Nurdan Ü. ile birlikte almaya gidince bıyığının kesildiğini ve derisinde kırmızılıklar olduğunu gördüm. Tıraşı kimin yaptığını sorduğumda Saliha Gamze Y'nin yaptığı söylendi. Bizi mağdur ettiklerini ve üzüldüğümü söyledim. Klinikten çıktık. Araca bindik, gidiyorduk. Saliha Gamze Y. adlı şahıs aracımıza doğru geldi. Eşim kendisine neden kedinin bıyıklarını kestiğini sordu. Bizi tersledi. Eşim bir şeyler daha söylerken küfür etti ve 'Arabadan in de göstereyim' dedi. Klinikten ve Saliha Gamze Y. adlı şahıstan davacı ve şikayetçiyim." kendini savundu.