Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Vicdanları yaraladı! Depremde ölenlerin altınlarını alan polis hakkında karar çıktı

Adana'da depremde yıkılan binanın enkazından çıkan altınları, hayatını kaybedenlerin yakınlarından toplayan polis hakkında ihraç kararı verildi. Altınları "Savcılık geri istiyor" diyerek zimmetine geçiren polise 2 kez 'devlet memurluğundan çıkartma' cezası verildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.05.2025
saat ikonu 10:59
|
GÜNCELLEME:
02.05.2025
saat ikonu 10:59

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana'nın Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki İhsan Bayram Sitesi C Blok'un yıkılması sebebiyle 82 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yıkılan binanın enkazından çıkartılan altınlar ise 100. Yıl Şehit Rüstü Bayram Polis Merkezi'ne teslim edilmişti. Burada görevli polis memuru E.C. (30), binada hayatını kaybedenlerin yakınlarına altınları polis merkezinde güvenlik kamerasının önünde tutanak düzenleyerek teslim etti.

Vicdanları yaraladı! Depremde ölenlerin altınlarını alan polis hakkında karar çıktı

"ALTINLAR EKSİK, GERİ VERİN" DİYEREK ALTINLARI ALDI

İddiaya göre, bir süre sonra polis memuru E.C., altınları teslim ettiği kişileri arayıp, "Ailenize ait başka altınlar da var. Hepsini tek teslim tutanağı ile vermem gerek. Bu nedenle altınları iade edin, savcı incelemeyi yaptıktan sonra size geri teslim edeceğim" diyerek polis aracıyla evlerine gidip altınları geri aldı. Bu sırada altınları bozdurduğunu söyleyen şüpheli E.C., "Benim tanıdık kuyumcum var. Oraya git o altınları yeniden yaptır ve bana teslim et" dedi. Boncukluoğlu da yeniden altın yaptırıp teslim aldı.

ALTINLAR GELMEYİNCE AİLELER ŞÜPHELENDİ

Ancak bir süre sonra altınlar geri gelmedi, polis memuru da şüpheli cevaplar vermeye başladı. Mağdurlar, aynı apartmanda gelini ve 2 yeğenini kaybeden Avukat Nazan Akça Subaşı'ya ulaştı. Avukat Subaşı, polis memuru E.C. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Ancak dönemin savcısı takipsizlik kararı verdi. Bunun üzerine avukat Subaşı, savcının verdiği takipsizlik kararı üzerine Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvurdu ve dönemin savcısının verdiği karar kaldırılıp soruşturma izni verildi. Bunun üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü konuyla ilgili müfettiş görevlendirdi.

Vicdanları yaraladı! Depremde ölenlerin altınlarını alan polis hakkında karar çıktı

2 KEZ MEMURLUKTAN ÇIKARTILDI, İSTİFA ETTİ

Müfettişlerin incelemesi devam ederken E.C., polislikten istifa etti. Ancak Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı, E.C. hakkında 2 kez 'devlet memurluğundan çıkartma' cezası verdi. Hakkında zimmet, görevi kötüye kullanma, irtikap, denetim görevinin ihmali, rüşvet ve resen tespit edilecek diğer suçlar hakkında dava açılan eski polis, iddianamenin hazırlanmasının ardından önümüzdeki günlerde ağır ceza mahkemesinde yargılanmaya başlayacağı öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı'na konuşan Avukat Nazan Akça Subaşı, "Depremlerden sonra insanlar canının derdine düşmüşken devletin polisi altınları zimmetine geçirdi. Biz savcılığa giderek şikayetçi olduk ama dönemin savcısı, polisin idari amiri olduğu için savcı hemen takipsizlik ile dosyayı kapattı. Biz de Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvurduk ve onlar takipsizlik kararını kaldırdı. Emniyet Genel Müdürlüğü de müfettişleri aracılığı ile soruşturmasını tamamladı. Polis memuru hakkında 2 kez meslekten ihraç kararı verildi" dedi.

Vicdanları yaraladı! Depremde ölenlerin altınlarını alan polis hakkında karar çıktı

"TARİHLERİ DEĞİŞTİRİP KENDİSİNİ HAKLI GÖSTERMEYE ÇALIŞMIŞ"

Polis memurunun tutanakları dahi değiştirdiğini anlatan Subaşı, "Görevli polis hakkında soruşturma açılınca tutanakların tarihlerini dahi değiştirmiş. 28 Mart'ta teslim ettiği altınlar için 28 Nisan olarak tarihleri değiştirip kendisini haklı göstermeye çalışmış. Savcılık dosyasında bunların hepsi yer alıyor. Ben sadece kendi müvekkillerim ile ilgili olanları tespit ettim ve milyonluk bir vurgun söz konusu" diye konuştu.
Depremzedelerin mağdur olduğunu ve altınları halen alamadıklarını aktaran Subaşı, "Vatandaşlar devletin polisine güvenip altınlarını geri verdi. Ancak bir süre sonra altınları alamayınca savcılığa gitmişler ve dönemin savcısı da o mağdurları karakola yönlendirmiş. O dönem savcı vatandaşı dinleseydi eğer nasıl bir dolandırıcılığın döndüğünü ortaya çıkacaktı. Ancak bizim araştırmalarımız ile bu soruşturma derinleşti. Dileriz ki böyle arsız ve hırsız polisler kamu görevini yerine getirmez, görevini layıkıyla yapan polislerimizin adı lekelenmez" diye konuştu.

Vicdanları yaraladı! Depremde ölenlerin altınlarını alan polis hakkında karar çıktı

ALTINLARI BİR DAHA GÖREMEDİLER

İhsan Bayram Sitesi C Blok'ta oğlunu, hamile gelinini ve torununu kaybeden Osman Özgen ise polis memuru E.C.'ye o dönem yaklaşık 200 bin liralık altın teslim ettiğini anlatarak, "Biz Kayseri'ye cenazeye giderken eşim altınlarımızı evladımın evine bıraktı. Biz Kayseri'ye giderken deprem oldu. Oğlumu, gelinimi ve torunumu kaybettim. Orada canımızın derdindeyken enkazdan altınların bulunduğu haberi geldi. Daha sonra karakola gittik, bize 2 bilezik teslim edildi ancak eve gittiğimizde 'bu altınlar sizin değil, geri verin' denilerek altınları geri aldı. O altınlar gitti, daha da göremedik" şeklinde konuştu.


AYLARCA OYALADI

Polis memurunun uzun süre kendilerini oyaladığını vurgulayan Özgen, "Polisi arayıp 'sıkışığım altınları ver' dedim. Bana 'enkaz kaldırılması bitsin, bütün enkaz elensin, altınları öyle vereceğim' diyerek oyaladı. Savcılığa gittim ve o da 'buraya gelmeyin, biz 100. Yıl Polis Merkezi'ne göndereceğiz' dedi. Biz halen altınları beklerken başka komşulardan öğrendik ki dolandırılmışız. Şikayetçi olduk, şimdi görevden alınmış. Görevden alınmadan önce halen bizim çocukları arayıp 'altınları bulacağız, vereceğiz' diyerek oyalamış" ifadelerini kullandı.

KİMSEYİ MAĞDUR ETMEMİŞ

Öte yandan, meslekten ihraç edilen E.C.'nin ise savcılığa verdiği ifadesinde kimseyi mağdur etmediğini, altınları teslim ederken karışıklık yaptığını, bu sebeple birçok kişinin altınını gidip yeniden evlerinden aldığını söylediği öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Düğünde şoke eden hırsızlık! Pasta yedi, takıları çalıp ortadan kayboldu! Savunması 'pes' dedirtti
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.