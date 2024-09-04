Vicdanları yaralayan görüntü! Otizmli genci dakikalarca dövdü

04 Eylül 2024 12:13 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 12:23

Nehir yeşile boyandı herkes 'neden bir çim sahaya benzediğini' merak etti! Gerçeği uzmanlar açıkladı

Nehir yeşile boyandı herkes 'neden bir çim sahaya benzediğini' merak etti! Gerçeği uzmanlar açıkladı

Çekmeköy'de bulunan bir otizm spor kulübünde yaşanan olayın görüntüleri sosyal medyada tepki topladı. Kulüpte görevli olan bir kişi, otizmli gence şiddet uyguladı. O anlar yanlarında bulunan başka bir kişi kayda alırken, tepki toplayan görüntülerden sonra çalışanın gözaltına alındığı öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şiddet uygulayan şahsın gözaltına alındığını duyurdu. Konuyu ilişkin konuşan Arda'nın annesi, "Arda şu an gayet iyi yanımda. Biz şikayetlerimizi yaptık. Darp raporumuzu aldık. Şu anda adli süreç başladı. Merak edenler olmuş teşekkür ederiz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İstanbul'da bir otizm spor kulübünde gerçekleştiği tespit edilen görüntülerin ardından İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerimiz emniyet birimleri ile koordineli bir şekilde harekete geçmiştir. Şiddet uygulayan şahıs ifadesinin alınmasının ardından gözaltına alınmıştır. Otizmli gencimiz ve ailesine yönelik uzman ekiplerimiz tarafından psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Bakanlık olarak yargı sürecine müdahil olarak şiddet uygulayan şahsın en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız."