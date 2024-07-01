Vicdansız ev sahibi 3 kardeşi sokağa atmıştı! Devlet sahip çıktı

01 Temmuz 2024 17:14 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 17:22

Kira-kiracılar arasında son yıllarda yaşanan anlaşmazlıklara bir yenisi daha eklendi.

Seyhan ilçesinde birlikte yaşayan 3 kardeş ile evin sahibi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesinin ardından ev sahibi kardeşlerden evini boşaltmalarını istedi.

Eski ev sahiplerinin aynı zamanda kendilerine müstakil bir ev tuttuğunu da söylemesi üzerine evlerini boşaltmaya karar veren Nuray Yardım, Sevgi Yardım ve Azmi Yardım, kendileri için ev sahibi tarafından çağrılan taksiye binerek yeni evlerine gitmek üzere yola çıktı.

EŞYALARI SOKAKTA KALDI



Kardeşler taksinin götürdüğü yerde eşyalarını boş arazide görünce şok oldu. Kardeşler geceyi sahip oldukları tek bir koltuk ile sokakta geçirdi.

"'MÜSTAKİL EV TUTTUK' DEDİLER"

Ev sahiplerinin kendileri için müstakil bir ev tuttuğunu söyleyerek eşyalarını boş araziye attığını belirten Sevgi Yardım, "Ablamın oğlu ile ev sahibi arasında ufak tefek bir kavga oldu.

Kavgadan sonrasında ev sahibimiz bize müstakil bir ev tuttuğunu ve bizi evden çıkarmak istediğini söyledi. Bizi de buraya taksi ile gönderdi. Taksici bizi buraya bıraktı. Geldiğimizde eşyalarımızın buraya bırakıldığını gördük. Sinirli ve şoktayız" dedi.

OTELE YERLEŞTİRİLDİLER

Bu durumun haber yapılması üzerine Seyhan Kaymakamlığı harekete geçti. 3 kardeşin kaldığı yere giden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri kardeşleri alıp bir otele yerleştirildi. Vakıf kardeşleri otele geçici olarak yerleştirirken, kalıcı konut bulmak için de çalışma başlattı.