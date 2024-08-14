Vicdansız sürücü, yük taşıyan işçiye çarptı! Hiçbir şey olamamış gibi yoluna devam etti

14 Ağustos 2024 17:01 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 17:25

İstanbul'da kaydedilen görüntüler tepki çekti. Yük taşıyan işçinin arabasına çarpıp kaçan sürücünün görüntüleri sosyal medyada gündeme oturdu.

El arabasıyla yük taşıyan işçi yol da ilerlerken, vicdansız sürücü arkadan çarparak tüm yükleri yere serdi. Çarpmanın etkisiyle taşıdığı yükler yere serilen işçi, sürücüye tepki gösterdi.

VİCDANLARI YARALAYAN GÖRÜNTÜ

Sürücü ne yere serilen yükleri ne de işçinin tepkisini umursadı. Yürek sızlatan olay, arkadan gelen başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gündem olan anlar ise sosyal medya büyük tepki topladı.