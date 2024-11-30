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Vicdansızlığın bu kadarı! Engelli vatandaşın emekli maaşını çaldı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Kasım 2024 01:06 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 01:08
Vicdansızlığın bu kadarı! Engelli vatandaşın emekli maaşını çaldı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde engelli bir vatandaşın emekli maaşını yankesicilik yöntemiyle çalan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan yankesici ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir’in Bandırma​ ilçesinde 'pes' dedirten hırsızlık​ yaşandı. Bedensel engelli bir vatandaşın emekli maaşı yankesicilik yöntemiyle çalındı. 

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Caddesi'nde gerçekleşen yankesicilik olayıyla ilgili hızlı bir çalışma yürüttü. Yapılan incelemeler sonucu, olayın şüphelisi olarak tespit edilen 20 yaşındaki D.H. polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli, ifadesinde çaldığı parayı uyuşturucu madde temin etmek için kullandığını itiraf etti.

Gözaltına alınan D.H., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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