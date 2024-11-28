Villa dikmek için ağaç katliamı yapan Suavi için bakanlık harekete geçti! İnceleme başlatıldı, uyarı yazısı gönderildi

28 Kasım 2024 13:59 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 17:08

Ünlü sanatçı Suavi'nin Bodrum'daki 8 villası için 80 ağacı kestiği iddiaları üzerine, inceleme başlatılmıştı. Bodrum Belediyesi'ne uyarı yazısı gönderildi. Daha önce doğa sevdalısı olduğunu iddia ederek Akbelen'deki projeye karşı çıkan Suavi, "Vatana ihanetin mimarları sizlersiniz" paylaşımında bulunmuştu.

Ünlü sanatçı Suavi’nin Bodrum​ Yakakent'te kendi villaları için onlarca ağacı kestiği iddiası büyük yankı uyandırdı. Konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü'nün inceleme başlattığı öğrenildi.

80'DEN FAZLA AĞAÇ KESİLDİ

Muğla Akbelen'deki maden arazisi için ormanın katledilmesine karşı çıkan ünlü sanatçının bu hamlesi sosyal medyada da büyük tepki çekerken, 80 ağacın kesildiği alanın bir yıl içerisinde şantiyeye çevrildiği belirlendi.

40 AĞAÇ YERİNDE YOK

Saygan’ın mesken ve bahçesinde yapılan incelemede Bodrum Belediyesi’nce onaylanan mimari projedeki ‘Ağaç Rölöve paftasında’ parsel içerisinde daha önce 40 adet ağaç bulunduğu ancak yapılan incelemede ağaçların kesildiği tespit edildi. Ağaç paftasında belirtilen 29 ağacın taşınmadığı,11 ağacın da korunması gerektiği halde korunmadığı belirlendi.





PARK ALANINDAKİ AĞAÇLAR DA KESİLMİŞ

Ayrıca parselin kuzeybatısında yer alan park alanındaki ağaçların da kesildiği yalnızca 1 zeytin ağacı haricinde alanda ağaç bırakılmadığı yerinde tespit edildi.

TAŞ DUVAR YERİNE TUĞLA DUVAR

Yine projeye göre 50 santimetrelik taş duvar olarak planlanan duvarların, mahallinde taş duvar yerine tuğla duvar olarak inşa edildiği, söz konusu tuğla duvarların da üzerine sıva veya taş kaplama yapıldığı görüldü.

SUAVİ'DEN İDDİALARA YÖNELİK İLK AÇIKLAMA

Ünlü sanatçı ise 'imar affı bekleyen rant çeteleri' tarafından hakkında karalama kampanyası başlatıldığını belirterek, iddiaları yalandı.

Açıklama yapan Suavi, şu ifadeleri kullandı:

"Bölgeyi 2000 yılında satın aldık ve 2005'ten 2018'e kadar aktif olarak orada yaşadık. Araziyi aldığımızda birkaç ağaç vardı. O dönemde çevreyi ağaçlandırdık. 2017'de imar planı geçtikten sonra yüzde 50 kat karşılığı bir protokol imzaladık. İnşaat tamamlandıktan sonra yeniden burada yaşayacağız."

'ÇEVREYE ZARAR VERMEDİK'

Çevreye zarar vermediğini vurgulayan Saygan, “Ağaçlarımı söküp taşıdım, peyzaj çalışmasıyla yeniden yerine dikeceğim. Bu alan daha önce orman değildi, burayı ormanlaştıran biz olduk. Ayrıca çevreyi korumak için 20 yıl önce sızdırmaz fosseptik sistemi yaptım” ifadelerini kullandı.