Vinçteki malzemeler üzerine düştü: Kahta'da 1 işçi feci şekilde öldü!

04 Haziran 2024 20:41 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 21:39

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde vinçteki malzemelerin üzerine düşmesi sonucu ağır yaralan işçi hayatını kaybetti. Mehmet Doğan (29), ilçeye bağlı Salkımbağı köyünde yapımı devam eden inşaatta çalıştığı sırada üzerine vinçteki malzemelerin düşmesi sonucu ağır yaralandı.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan Doğan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.