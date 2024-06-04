Vinçteki malzemeler üzerine düştü: Kahta'da 1 işçi feci şekilde öldü!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
04 Haziran 2024 20:41 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 21:39
Adıyaman'da üzerine vinçteki malzemelerin düştüğü işçi ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde vinçteki malzemelerin üzerine düşmesi sonucu ağır yaralan işçi hayatını kaybetti. Mehmet Doğan (29), ilçeye bağlı Salkımbağı köyünde yapımı devam eden inşaatta çalıştığı sırada üzerine vinçteki malzemelerin düşmesi sonucu ağır yaralandı.
KURTARILAMADI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan Doğan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı