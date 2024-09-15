VIP minibüs alevlere teslim oldu
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
15 Eylül 2024 10:21 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 10:21
Bursa’da VIP minibüs, alevlere teslim oldu. Yolun ortasında motor kısmından yükselen alevler kısa sürede minibüsü sardı. Minibüs kullanılamaz hale geldi.
Bursa’nın Gemlik ilçesi Dürdane rampasında tehlikeli bir olay meydana geldi. Yolda dumanlar çıktığını gören minibüs şoförü, aracı kenarı çekti. Aracın motor kısmından yükselen alevler, kısa sürede minibüsü sardı.
VIP KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Yoldan geçen sürücülerin yangın tüpleri ile müdahale ettiği VIP minibüs, kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı