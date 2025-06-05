Virajı alamadı, şarampole devrildi: 10 yaralı

Malatya’da Hekimhan-Malatya karayolu Hasançelebi Tünelleri çıkışı 13. kilometrede Sivas istikametinde meydana geldi. Sürücü Ahmet E. idaresindeki otomobil, Hekimhan’dan Sivas yönüne seyir halindeyken virajı alamayıp önce bariyerlere çarptı ardından şarampole devrildi.

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

Kazada sürücü Ahmet E. ile birlikte araçta bulunan Şaziye A. (27), Bünyamin A. (7), Muhammed A. (3), Zülfikar Yusuf A. (9), Meryem A. (5), Hira A.(1), Sevgi E. (25), Selda E. (6) ve Eylül Hülya E. (2) yaralandı. Yaralılardan Sevgi E. hastaneye sevk edilirken, diğer yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazanın ardından trafik akışı kısa süreli kontrollü olarak sağlanırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

