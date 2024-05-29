Vitesleri karıştırınca dehşeti yaşadı! 4 metren uçtu, kardeşi gözyaşına boğuldu

29 May 2024 15:23 - Güncelleme : 29 May 2024 15:25

Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 41 yaşındaki Fatma Yıldız, arabanın viteslerini karıştırınca dehşeti yaşadı. Fren yerine gaza basan Yıldız, bariyerleri kırıp araçla 4 metre yükseklikten aşağıya düştü.

VATANDAŞLAR TARAFINDAN KURTARILDI

Kaza sonucu takla atarak ters dönen aracın içerisinde Yıldız, sesleri duyan vatandaşlar tarafından çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralı kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe Yerleşkesindeki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

ABLASINI GÖZYAŞLARI İÇİNDE BEKLEDİ

Kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayı duyan kız kardeşi Çınar Y., gözyaşlarına boğuldu. Mahalleli tarafından teselli edilen kadın ardından evine götürüldü. Kazayı gören bazı komşular ise adeta şoke oldu. Polis ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında araç çekici yardımıyla kaldırılarak emniyet otoparkına götürüldü. Kırılan bariyerlere ise itfaiye ekipleri, emniyet şeridi çekerek önlem aldı.

'GİDECEĞİM DİYE YANLIŞLIKLA GAZA BASMIŞ'

Olayla ilgili konuşan bir mahalle sakini, “Kadın sürücü gideceğim diye yanlışlıkla gaza basmış. Arka arkaya düşmüş. Ambulans, itfaiye ve polis ekibi geldi. Şeritle önlem aldılar. Kadının yüzü şişmişti, ambulans alıp götürmüş” dedi.