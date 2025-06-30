Vize başvurularında yeni dönem! İtiraz hakkı kalkıyor

Son yıllarda Türkiye'den yapılan vize başvurularının yüksek oranda reddedilmesi tepki çekerken, Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın kararı tartışmaya neden oldu. Yapılan açıklamada, vize başvurusu reddedilen kişilerin artık itiraz edemeyeceği bildirildi.

Yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşların vize başvuruları adeta çileye döndü. Aylar sonraya verilen vize randevuları, randevu bulunsa bile yüksek oranda reddedilen başvurular vatandaşları bezdirdi. Ret oranlar oldukça tepki çekerken, Almanya'dan dikkat çeken bir adım geldi.

İTİRAZ HAKKI KALDIRILDI

Almanya Dışişleri Bakanlığı, vize başvurusu reddedilen kişilerin remonstrasyon olarak bilinen itiraz hakkının kaldırılacağını bildirdi. Yapılan açıklamada, “Remonstrasyonun kaldırılmasıyla birlikte daha fazla başvuru alınabilecek, işlemler hızlanacak ve bekleme süreleri kısalacak” ifadelerine yer verildi.

İTİRAZDA TEK YOL YARGI

Bu hakkın kaldırılmasıyla birlikte, tek seçenek yeniden başvuru yapmak ya da yargı yoluna gitmek olacak.