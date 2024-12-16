Vize yok, herkes buraya akın ediyor! Tatil için giden ev alıp dönüyor

16 Aralık 2024 11:43 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 11:58

Son yıllarda vatandaşların rotasını çevirdiği Balkanlar hem seyahat hem de yatırım açısından yoğun ilgi görüyor. Vizesiz seyahat edilebilen ülkelerde adım başı Türk görmek mümkün. Hal böyle olunca vatandaşlar yatırım için de Balkanları tercih ediyor.

Türk vatandaşları vize başvurularına peş peşe red almalarıyla rotalarını Balkanlara çevirdi. Vizesiz ve ucuz seyahat imkanı sağlayan Balkanlara adeta adım başı Türk görmek mümkün. Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Bosna Hersek, Kosova gibi ülkeleri tercih eden vatandaşların yatırım rotası da bu ülkelere yönelmiş durumda.

VERGİ ORANI DÜŞÜK

Mimarisi ve tarihiyle cezbeden Kuzey Makedonya ise balkan ülkeleri arasında en çok tercih edilen ülkeler arasında. Hem Osmanlı hem Avrupa mimarisinin hakim olduğu Kuzey Makedonya'da çok sayıda Türk yaşıyor. Özellikle başkent Üsküp'te bu sayı oldukça fazla. Tarihi kadar kültürüyle de dikkat çeken Kuzey Makedonya'ya giriş ise vizesiz. Bunun yanı sıra ülkede vergi oranı düşük olduğu için tatile gidenler gönüllerince alışveriş yapabiliyor.

Bazı Türk vatandaşları ise Kuzey Makedonya'da gayrimenkul satın almaya başladı. Ülkede vergi oranının yüzde 10 olması yatırımcılara oldukça cazip geliyor. Turizm potansiyeli son yıllara oranla yükselen Kuzey Makedonya, bu artıştan memnun.