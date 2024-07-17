Yabancı uyruklu kiracıdan pes dedirten plan! Kaçarken vanayı açık bıraktı, evleri su bastı

17 Temmuz 2024 14:18 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 14:27

Edirne bu afişi konuşuyor! Bulana 11 milyon TL ödül verilecek: Vatandaş da şaşkın

Edirne bu afişi konuşuyor! Bulana 11 milyon TL ödül verilecek: Vatandaş da şaşkın

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yabancı uyruklu bir kiracı, binadan kaçarken yaptıklarıyla çileden çıkardı. Gece yarısı evi terk eden kiracı, giderken evin musluklarını çalıp vanayı açık bıraktı. Binaya sızan tonlarca su ev ve dükkanlara zarar verdi.

Olay, dün gece saat 22.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Yaklaşık 8 ay önce 4 kişilik yabancı uyruklu bir aile, evi kiralayarak yaşamaya başladı. 4 katlı binanın, 2. katında yaşayan aile, gece saatlerinde eşyalarını taşıdı. Gizlice taşınan aile, muslukları sökerek çaldı.

VANAYI AÇIK BIRAKTI, BİNAYI SU BASTI

Evin vanasını da açık bırakan aile kaçarken, muslukların sökülmesi nedeniyle akan tonlarca su dairenin içine doldu. Eve dolan su, beton duvardan sızarak alt kattaki daire ve dükkanlara zarar verdi. Vatandaşlar, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

KAPI AÇILINCA EV SAHİBİ ŞAŞKINA DÖNDÜ

Olay yerine gelen ev sahibi ise, kapının kilitlenerek anahtarı yanlarında götürdüklerini fark etti. Polis ekipleri tarafından kapısının açılması için çilingir çağırıldı. Kapının açılması ile içeriye giren daire sahibi şoke oldu. Eve dolan tonlarca su, itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımı ile tahliye edildi.

Ev sahibi kiracılardan şikayetçi olurken, polis ekipleri yakalama çalışmaları başlattı.

"MUSLUKLARI SÖKÜP VANALARI AÇIP BİNAYI SU BASTIRDILAR"

Aynı binada yaşayan Recep Pehlivan, "Binamızda Suriyeliler vardı. Bugün daireyi boşalttılar. Bütün muslukları söküp vanaları açıp binayı su bastırdılar. Dükkanlara kadar sular indi aşağıya kadar. Görüyorsunuz işte vaziyeti. Arkadaşın dükkanına da su bastı. İtfaiye geldi, polis ekipleri geldi. Zorla çilingirle kapıyı açtık. Hemen hemen şuraya kadar daire su dolmuş vaziyette. Bu şekilde uğraşıyoruz" dedi.