Yabancı uyruklu şahıs mahalleyi ayağa kaldırdı! Önce öldürdü sonra fotoğrafını çekti

20 Eylül 2024 16:29 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 16:29

Esenler'de iki yabancı uyruklu şahıs evde otururken bir anda tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken 52 yaşındaki yabancı uyruklu İbrahim Alobeid, arkadaşını sırtından bıçakladı. Şahıs arkadaşını öldürdükten sonra fotoğrafını çekti. Mahalle sakinleri olay sonrası ekiplere haber verdi.

Esenler Tuna Mahallesinde iddialara göre taksicilik yapan 52 yaşındaki yabancı uyruklu İbrahim Alobeid, yine yabancı uyruklu olan arkadaşını evine çağırdı. İki arkadaş evde otururken bir anda tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

ÖNCE ÖLDÜRDÜ SONRA FOTOĞRAFINI ÇEKTİ

Kavga esnasında şüpheli şahıs, arkadaşı İbrahim Alobeid'i sırtından bıçak​ darbeleriyle öldürdü. Şüpheli daha sonra arkadaşının fotoğrafını çekti.

Olayın olduğunu duyan vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, İbrahim Alobeid'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerine geldiklerinde şüpheliyi yakalayan polis ekipleri, şüphelinin kaçak yollarla yurda giriş yapan biri olduğunu tespit etti.

BIÇAKLA ARKADAŞINI KESMİŞ

Mahalle sakini bir vatandaş ise, “Vatandaşın biri burayı kiraya verdi, sahibi rahmetli oldu. Bunlar sokaklarda satıcılık yapıyor. Şimdi duyduğuma göre bıçakla arkadaşını kesmiş” şeklinde konuştu.

Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İbrahim Alobeid'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.