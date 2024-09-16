Yağış sonrası araç taklalar attı, o anlar kameraya yansıdı
Bartın'da yaşanan yoğun yağış sonrası sürücüler zorlu anlar yaşadı. Yolun kayganlaşmasıyla araçlardan biri taklalar attı. Kaza anları kameraya yansıdı.
Bartın'da yağış sonrası kazalar yaşandı. Sürücünün kontrolünü kaybettiği kazalardan birinde araç kaldırıma çarparak taklalar attı. Kaza anları güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Çok sayıda maddi hasarlı kaza sonrası ekipler denetimi artırdı.
MOTOSİKLET KAYGAN YOLDA KONTROLÜNÜ KAYBETTİ
Bartın-Potbaşı yolunda yolun kaygan olması nedeniyle araçlar birbirine girdi motosikletteki iki kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale ilk yardım ekipleri tarafından yapıldı.
Amasra'dan Bartın şehir merkezine seyir eden araç, Arıt yol ayrımındaki kavşağı alamayınca takla attı.. Kaldırım taşına çarpan araç alektrik direğini de altına alarak ters döndü Feci kaza anı ise olay yerinin çevresindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Araç içerisinde sıkışan yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaygan yol nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettiği iddia edilen her iki aracın sürücüsünün de alkollü olduğu belirlendi.
Öte yandan şehirde etkili olan yağmur nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluşurken, çok sayıda maddi hasarlı kazanın da meydana geldiği öğrenildi.