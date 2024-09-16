Yağış sonrası araç taklalar attı, o anlar kameraya yansıdı

16 Eylül 2024 04:47 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 04:50

Bartın'da yaşanan yoğun yağış sonrası sürücüler zorlu anlar yaşadı. Yolun kayganlaşmasıyla araçlardan biri taklalar attı. Kaza anları kameraya yansıdı.

Bartın​'da yağış​ sonrası kazalar yaşandı. Sürücünün kontrolünü kaybettiği kazalardan birinde araç​ kaldırıma çarparak taklalar attı. Kaza​ anları güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Çok sayıda maddi hasarlı kaza​ sonrası ekipler denetimi artırdı.

MOTOSİKLET​ KAYGAN YOLDA KONTROLÜNÜ KAYBETTİ

Bartın-Potbaşı yolunda yolun kaygan olması nedeniyle araçlar birbirine girdi motosikletteki iki kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale ilk yardım ekipleri tarafından yapıldı.

Amasra'dan Bartın​ şehir merkezine seyir eden araç​, Arıt yol ayrımındaki kavşağı alamayınca takla attı.. Kaldırım taşına çarpan araç​ alektrik direğini de altına alarak ters döndü Feci kaza​ anı ise olay yerinin çevresindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Araç​ içerisinde sıkışan yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaygan yol nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettiği iddia edilen her iki aracın sürücüsünün de alkollü olduğu belirlendi.

Öte yandan şehirde etkili olan yağmur nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluşurken, çok sayıda maddi hasarlı kazanın da meydana geldiği öğrenildi.