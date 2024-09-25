Yağışlar İstanbul'a etki etmedi: Barajlar alarm veriyor

25 Eylül 2024 14:16 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 14:27

Megakentte son günlerde etkili olan sağanak yağışlara rağmen barajlardaki su seviyesi yüzde 40'ın altına düştü. Alibeyköy baraj gölünün de doluluk oranı yüzde 10'un altına geriledi. İstanbul'da ise bugün itibarıyla yüzde 50'in üzerinde doluluk oranı olan sadece iki baraj kaldı.

İstanbul​'da son günlerde etkili olan sağanak yağışlara rağmen baraj​ göllerindeki su seviyesinin düşüşü sürüyor. İSKİ verilerine göre, bugün itibariyle barajlardaki doluluk oranı​ yüzde 39.84 olarak ölçüldü. Doluluk oranının düşüşünden en fazla etkilenen barajlardan biri de Alibeyköy baraj gölü oldu.

Aylardır düşük seviyede seyreden doluluk oranı Alibeyköy barajında yüzde 10'un altına indi. Bugün itibarıyla doluluk oranı yüzde 9.73 olarak ölçüldü. Baraj gölündeki su seviyesi​ artık tahliye kapaklarından onlarca metre geride kaldı.

YÜZDE 50 ÜZERİNDE İKİ BARAJ KALDI

İstanbul'un barajlardaki doluluk oranı yüzde 50'nin üzerinde bulunan iki baraj kaldı.

Elmalı ve Terkos baraj göllerinde doluluk oranı şu anda yüzde 55'li seviyelerde. Geriye kalan 8 baraj gölünde doluluk oranı yüzde 50'nin altında. Yapılan ölçümlerde doluluk oranı en düşük baraj gölü yüzde 6.26 ile Kazandere oldu. En fazla doluluk oranı yüzde 56.82 ile Elmalı barajı oldu.

İSTANBUL'UN BARAJLARINDAKİ DOLULUK ORANLARI

Ömerli yüzde 32.84

Darlık yüzde 44.59

Elmalı yüzde 56.82

Terkos yüzde 56.2

Alibeyköy yüzde 9.73

Büyükçekmece yüzde 41.49

Sazlıdere yüzde 48.42

Istrancal yüzde 33.92

Kazande yüzde 6.26

Papuçde yüzde 22.05