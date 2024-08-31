Yağışlar İstanbul'dan Adana'ya Ege'den Karadeniz'e sürecek! Meteoroloji'den 13 ile sarı kodlu uyarı

31 Ağustos 2024 06:55 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 07:18

Türkiye ağustos sıcaklarını yağışlı havayla uğurlarken eylül ayını karşılayacağı hafta sonuna da yağmurlarla başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yaptığı değerlendirmelere göre İstanbul'dan Adana'ya Ege'den Karadeniz'e yağışlar gün boyu sürecek. Marmara, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Karadeniz, Çorum ve Afyon çevreleri gök gürültülü yoğun sağanaklara karşı uyarıldı.

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinde devam etmesi beklenirken, kuzeyli yönlerden orta kuvvete varan rüzgarların serinletici etki yapması bekleniyor.

13 İLE YOĞUN YAĞIŞ BEKLENİYOR, SARI KOD VERİLDİ

Adana, Bolu, Hatay, Kars, Kahramanmaraş, Ardahan, Osmaniye, Artvin, Çankırı, Mersin, Kastamonu, Sinop, Karabük için kuvvetli yağış, dolu, heyelan, sel ve su baskınlarına karşı uyarı verilerek vatandaşlardan dikkatli olunması istendi. Yağışlar 1 Eylül gece saatlerinden itibaren etkisini azaltacak.

31 AĞUSTOS CUMARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Balıkesir merkez bölgesi hariç bölge geneli yoğun yağış etkisi altına girecek. Kırklareli ve İstanbul en çok yağışın görüleceği iller arasında.

EGE

Afyon ve çevrelerinde öğle saatlerinden sonra yağış beklenirken diğer bölgelerde parçalı ve az bulutlu geçecek.

AKDENİZ

Adana, Antalya, Hatay ve Isparta yerel yağışların etkisi altına girecek. Öğle saatlerinden sonra Adana'nın kuzey ve doğusu, Mersin'in kuzeyi, Osmaniye, Hatay'ın kuzey ilçeleri sağanak geçişleri görülebilir.

İÇ ANADOLU

Ankara, Çankırı, Eskişehir, Konya gök gürültülü sağanak yağışlar akşam saatlerine kadar görülebilir

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren Kastamonu, Karabük, Bolu'nun doğusu ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ardahan, Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır, Gaziantep, Siirt ve Şanlıurfa'da hava durumu açık seyredecek.