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Yağışlı ve dondurucu hava ülkeye giriş yaptı! Saatler sonra İstanbul'da, sonra tüm yurtta

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
09 Ocak 2025 06:51 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 06:54

Meteoroloji 5 günlük hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre soğuk ve yağışlı bir hava sistemi yurdun en batısından ülkeye giriş yaptı. İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde kar yağışı alarmı başladı. İşte önümüzdeki 5 günlük hava durumu raporu...

Türkiye​ yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına giriyor. Bakanlar üzerinden gelen ve bugün Trakya​'dan ülkeye giriş yapan soğuk hava dalgası batı bölgelerden başlayarak önümüzdeki 5 gün boyunca yurdun büyük bölümünde etkisini gösterecek. Yapılan değerlendirmelere göre İstanbul​'da yarından itibaren etkisini gösterecek yeni sistem, megakentteki kar yağışı​ beklentisini de artırmış durumda.

Yağışlı ve dondurucu hava ülkeye giriş yaptı! Saatler sonra İstanbul'da, sonra tüm yurtta - 1. Resim

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

  • Meteoroloji tarafından yapılan son tahminlere göre; bugün yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in güneybatı kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı olacak.

Yağışlı ve dondurucu hava ülkeye giriş yaptı! Saatler sonra İstanbul'da, sonra tüm yurtta - 2. Resim

  • Diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilse de  iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayları görülebilir.
  • Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi sürüyor.

Yağışlı ve dondurucu hava ülkeye giriş yaptı! Saatler sonra İstanbul'da, sonra tüm yurtta - 3. Resim

HAFTA SONUNA DİKKAT!

Cumartesi günü yağışlı sistem Marmara Bölgesi'nin tamamı Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri ve Kıyı Ege'de etkisini gösterecek.

Yağışlı ve dondurucu hava ülkeye giriş yaptı! Saatler sonra İstanbul'da, sonra tüm yurtta - 4. Resim

Pazar günü ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeyi yağışlı geçecek.

Yağışlı ve dondurucu hava ülkeye giriş yaptı! Saatler sonra İstanbul'da, sonra tüm yurtta - 5. Resim

 

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji uzmanlarına göre İstanbul'a lodosun etkisi ile 14-15 derecelere çıkan sıcaklık yarından itibaren 10 derece birden gerileyecek.  Ancak  yarın etkili olacak yeni sistemin kente kuvvetli yağmur bırakması beklenirken, İstanbullular kar için ocak ayının ikinci yarısın bekleyecek. Uzmanlara göre İstanbul'a kar ay ortasından itibaren yağacak.

Yağışlı ve dondurucu hava ülkeye giriş yaptı! Saatler sonra İstanbul'da, sonra tüm yurtta - 6. Resim

BATIDAN DOĞUYA KAYACAK

Hafta başından itibaren yağışlı sistem yurdun iç ve doğu kesimlerini de etkisi altına alacak. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yurdun iç ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının önümüzdeki 5 günlük süreçte de devam edeceği tahmin ediliyor.

BAZI İLLERİMİZDEN HAVA DURUMU

ÇANAKKALE  18°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney kıyı çevreleri sağanak yağışlı

EDİRNE  18°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL  14°C: Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ  15°C: Parçalı ve az bulutlu

İZMİR  18°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ADANA  21°C: Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA  19°C: Parçalı ve az bulutlu

HATAY  15°C: Parçalı ve az bulutlu

ANKARA  10°C: Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR  10°C: Parçalı ve az bulutlu

KONYA  10°C: Parçalı ve az bulutlu

BOLU  15°C: Parçalı ve az bulutlu

SİNOP  18°C: Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN  12°C: Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN  17°C: Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM  1°C: Parçalı ve az bulutlu

MALATYA  9°C: Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR  13°C: Az bulutlu

GAZİANTEP  15°C Az bulutlu

ŞANLIURFA  16°C: Az bulutlu

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Kaynak: tgrthaber.com
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