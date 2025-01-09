Yağışlı ve dondurucu hava ülkeye giriş yaptı! Saatler sonra İstanbul'da, sonra tüm yurtta

09 Ocak 2025 06:51 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 06:54

Meteoroloji 5 günlük hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre soğuk ve yağışlı bir hava sistemi yurdun en batısından ülkeye giriş yaptı. İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde kar yağışı alarmı başladı. İşte önümüzdeki 5 günlük hava durumu raporu...

İstanbul'a kar yağışı için geri sayım başladı! Sıcak hava yerini bir anda Sibirya soğuklarına bırakacak!

İstanbul'a kar yağışı için geri sayım başladı! Sıcak hava yerini bir anda Sibirya soğuklarına bırakacak!

Türkiye​ yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına giriyor. Bakanlar üzerinden gelen ve bugün Trakya​'dan ülkeye giriş yapan soğuk hava dalgası batı bölgelerden başlayarak önümüzdeki 5 gün boyunca yurdun büyük bölümünde etkisini gösterecek. Yapılan değerlendirmelere göre İstanbul​'da yarından itibaren etkisini gösterecek yeni sistem, megakentteki kar yağışı​ beklentisini de artırmış durumda.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji tarafından yapılan son tahminlere göre; bugün yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in güneybatı kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı olacak.

Diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilse de iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayları görülebilir.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi sürüyor.

HAFTA SONUNA DİKKAT!

Cumartesi günü yağışlı sistem Marmara Bölgesi'nin tamamı Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri ve Kıyı Ege'de etkisini gösterecek.

Pazar günü ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeyi yağışlı geçecek.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji uzmanlarına göre İstanbul'a lodosun etkisi ile 14-15 derecelere çıkan sıcaklık yarından itibaren 10 derece birden gerileyecek. Ancak yarın etkili olacak yeni sistemin kente kuvvetli yağmur bırakması beklenirken, İstanbullular kar için ocak ayının ikinci yarısın bekleyecek. Uzmanlara göre İstanbul'a kar ay ortasından itibaren yağacak.

BATIDAN DOĞUYA KAYACAK

Hafta başından itibaren yağışlı sistem yurdun iç ve doğu kesimlerini de etkisi altına alacak. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yurdun iç ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının önümüzdeki 5 günlük süreçte de devam edeceği tahmin ediliyor.

BAZI İLLERİMİZDEN HAVA DURUMU

ÇANAKKALE 18°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney kıyı çevreleri sağanak yağışlı

EDİRNE 18°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 14°C: Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 15°C: Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 18°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ADANA 21°C: Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 19°C: Parçalı ve az bulutlu

HATAY 15°C: Parçalı ve az bulutlu

ANKARA 10°C: Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 10°C: Parçalı ve az bulutlu

KONYA 10°C: Parçalı ve az bulutlu

BOLU 15°C: Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 18°C: Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 12°C: Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 17°C: Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM 1°C: Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 9°C: Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR 13°C: Az bulutlu

GAZİANTEP 15°C Az bulutlu

ŞANLIURFA 16°C: Az bulutlu