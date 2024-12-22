Yağmur, kar ve soğuk | Kara kış başladı! 4 il için sarı kodlu uyarı (22 Aralık hava durumu)

22 Aralık 2024 07:28 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 07:54

Hava durumu raporu yayımlanırken kara kış kendisini iyiden iyiye hissettiriyor. Tahminlere göre 22 Aralık itibarıyla yurdun dört bir yanı yağışlı. Meteoroloji tarafından 4 il için sardı kodlu uyarı verildi. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 22 Aralık 2024 hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan değerlendirmeler neticesinde yurdun kış mevsimine derinden hissettiği görülüyor. Ülke geneli, çoğu yerde yağmur olmak üzere yağışlı havanın etkisine girerken yüksek bazı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? Tahminlere göre, bugün hava yurt genelinde parçalı veya çok bulutlu olacak.

Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile

Güneydoğu Anadolu'da yağış bekleniyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak.

Yurdun güney kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile

Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görülebilir.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde ve Doğu Anadolu'nun doğusunda dik ve eğimli yamaçlarda çığ riski bulunuyor.

Hava sıcaklıkları batıda yağışla birlikte azalarak mevsim normalleri civarında seyredecek. Doğuda ise normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. 4 İL İÇİN SARI KODLU ALARM VERİLDİ Diğer yanda Meteoroloji, yağış beklenen 4 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Kuvvetli sağanak beklenen Adana, Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye'de vatandaşların sel ve su baskını riskine karşı dikkatli olmaları istendi. İL İL HAVA DURUMU Çanakkale: 12°C - Akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı. Edirne: 8°C - Parçalı ve çok bulutlu. İstanbul: 10°C - Parçalı ve çok bulutlu; Anadolu Yakası’nda sağanak yağış etkili olacak. Kırklareli: 8°C - Parçalı ve çok bulutlu. Afyonkarahisar: 7°C - İlk saatlerde hafif yağmur bekleniyor. Denizli: 13°C - Parçalı ve çok bulutlu. İzmir: 14°C - Parçalı ve çok bulutlu. Manisa: 13°C - Parçalı ve çok bulutlu. Adana: 18°C - Gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Antalya: 18°C - Doğu kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Hatay: 15°C - Aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı. Mersin: 18°C - Parçalı ve çok bulutlu. Ankara: 5°C - İlk saatlerde yağmurlu, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur görülecek. Çankırı: 7°C - Aralıklı yağmurlu, yükseklerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor Eskişehir: 6°C - İlk saatlerde yağmurlu. Konya: 11°C - Parçalı ve çok bulutlu. Bolu: 5°C - Yağmur, yükseklerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Düzce: 8°C - Yağmur ve sağanak yağışlı. Kastamonu: 6°C - Yağmurlu, yükseklerde karla karışık yağmur görülecek. Zonguldak: 10°C - Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Amasya: 10°C - Sabah saatlerinde yağmur ve yükseklerde karla karışık yağmur. Samsun: 15°C - Yağmur ve sağanak yağışlı. Tokat: 10°C - Sabah saatlerinde yağmur, yükseklerde karla karışık yağmurlu. Trabzon: 15°C - Aralıklı yağmur ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur görülecek. Erzurum: 0°C - Aralıklı kar yağışlı. Kars: 4°C - Kar yağışlı. Malatya: 5°C - Karla karışık yağmurlu, yükseklerde kar bekleniyor. Van: 6°C - Parçalı ve çok bulutlu. Diyarbakır: 3°C - Yağmurlu, yükseklerde karla karışık yağmur ve yer yer kar. Gaziantep: 8°C - Aralıklı yağmurlu, yükseklerde karla karışık yağmur bekleniyor. Siirt: 3°C - Karla karışık yağmurlu, yükseklerde kar yağışlı. Şanlıurfa: 10°C - Yağmur ve sağanak yağışlı. İlgili Haberler En uzun gece bu gece mi? Kuzey yarımkürede kış ayının başlangıcı İstanbul'u sağanak vurdu, su baskınları meydana geldi