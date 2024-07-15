Yağmur suyu hattında yine göçük! Toprak altında kalan işçilerden acı haber

15 Temmuz 2024 19:59 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 20:11

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yağmur suyu hattı çalışmalarında meydana gelen göçükte 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Velimeşe Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde yağmur suyu hattı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi.

Haber verilmesiyle bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Toprak altında kalan Kadir A. ve Mustafa Ö. ekipler tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Diğer işçi Hasan Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Arslan'ın cenazesi de cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yüklenici firmanın 2 yetkilisi gözaltına alındı.