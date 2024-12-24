Yağmur ve kar çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji, İstanbul dahil 13 il için uyardı | 24 Aralık Hava durumu

24 Aralık 2024 06:32 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 06:36

Meteoroloji, yurt genelinde etkili olacak yağışlar konusunda vatandaşları uyardı. İstanbul dahil 13 şehirde kuvvetli sağanak, bazı bölgelerde ise kar yağışı bekleniyor. Çığ riski ne karşı da dikkatli olunması gerekiyor. İşte 24 Aralık hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 24 Aralık hava durumu raporunu yayımladı. Yapıyan değerlendirmelere göre Türkiye​'nin birçok bölgesi yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Meteoroloji'nin açıklamasında aralarında İstanbul​'un da bulunduğu 13 il için ise kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Raporda yer verilen bilgilere göre bugün hava Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu

Anadolu'nun büyük bir kısmı (Şanlıurfa hariç) ile Karaman, Erzurum, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinde aralıklı yağış bekleniyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması öngörülürken, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak görülecek.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da ise karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

13 İL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova, İzmir, Uşak, Manisa, Denizli, Adana, Mersin çevreleri ile Çanakkale'nin güney bölgelerinde kuvvetli yağış beklenirken, Batı Akdeniz, Aydın ve Muğla'da kuvvetli yağışlar yaşanabileceği tahmin ediliyor.

DON VE ÇIĞ RİSKİ

Ayrıca, ülkenin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayları meydana gelebilir. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusundaki eğimli arazilerde çığ tehlikesi var.