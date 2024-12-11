Yağmur ve soğuk hava çok sert geliyor! Meteoroloji 45 il için uyardı | 11 Aralık 2024 hava durumu tahminleri

11 Aralık 2024 06:54 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 07:30

Türkiye genelinde hava koşulları sertleşiyor. Meteoroloji son hava durumu raporunu yayımlarken 45 il için yağış uyarısı verdi. Bazı bölgelerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. 11 Aralık 2024 hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 Aralık 2024 hava durumu raporunu yayımladı. Tahminlere yurt genelinde kış mevsimi kendisini iyiden iyiye hissettirmeye başlıyor. 45 il için yağış uyarısı verilirken, yağış bazı bölgelerde karla karışık yağmur veya kar​ şeklinde olacak.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bugün Marmara’nın doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun büyük kısmı, Karadeniz'in tamamı, Osmaniye, Hatay ve Erzincan çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Değerlendirmelere göre Ordu, Giresun, Rize, Trabzon’un doğusu ve Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak yağışlar etkili olacak. Tahminlere göre yurdun batısında hava sıcaklıkları 3 ila 5 derece düşecek. Diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmese de hissedilen sıcaklıklar yağışla birlikte azalacak.

DON, BUZLANMA VE SİS ALARMI!

Türkiye​'nin doğu kesimlerinde ise sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayları bekleniyor. Özellikle Doğu Anadolu ve İç Anadolu'da görüş mesafesinin düşebileceği konusunda uyarı yapıldı. Raporda, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuzeyli yönlerden esen rüzgarın zaman zaman fırtınaya dönüşebileceği denizcilerin ve balıkçıların dikkatli olması gerektiği belirtildi.

İL İL HAVA DURUMU NASIL OLACAK?