Yağmur ve toz taşınımı geliyor! Meteoroloji 21 Mayıs hava raporunu yayımladı

21 May 2024 06:56 - Güncelleme : 21 May 2024 07:21

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 21 Mayıs 2024 tarihli hava tahmin raporunu paylaştı. Uzman meteorologların değerlendirmeleriyle oluşturulan raporda, ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu olacağı bilgisine yer verildi.

DOĞU, GÜNEYDOĞU VE AKDENİZ'DE YAĞIŞ ALARMI

Buna karşın Doğu Anadolu'nun doğusu, Güney Doğu Anadolu (Diyarbakır haric) ile Ankara'nın kuzey ve doğusu, Adana ve Osmaniye'nin kuzeyi, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Çankırı, Yozgat, Çorum, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Kırşehir ve Karabük çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (21 MAYIS 2024 SALI)

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün (21 Mayıs 2024 Salı) öğle saatlerinden itibaren Hakkari, Van’ın güney ve doğusu, Şırnak’ın doğusu ile Muş ve Bitlis illerinin kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Bu sebeple sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

TOZ TAŞINIMINA DİKKAT!

Diğer yandan yurt ortalamasına göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıklar genellikle mevsim normalleri civarında, iç ve batı kesimlerde yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Marmara'nın güneyi ile Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı beklendiğinden; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

AFYON °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 34°C Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

ADANA °C, 31°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 31°C Parçalı bulutlu

HATAY °C, 28°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ANKARA °C, 26°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu ilçeleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 26°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 28°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 29°C Parçalı, yer yer çok bulutl

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

BOLU °C, 25°C parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 26°C Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 20°C Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

AMASYA °C, 27°C parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 22°C Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 26°C Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 19°C Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ERZURUM °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 16°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 29°C Parçalı bulutlu

VAN °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU