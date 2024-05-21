Yağmur ve toz taşınımı geliyor! Meteoroloji 21 Mayıs hava raporunu yayımladı
Meteoroloji, 21 Mayıs 2024 tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre ülke geneli parçalı ve az bulutlu. Ancak şiddetli yağışlar, 3 bölgedeki çok sayıda kenti etkisi altına alabilir. Bazı bölgelerde ise çöl tozu taşınımı nedeniyle göz gözü görmez bir gün vatandaşları bekliyor. İşte Meteoroloji 21 Mayıs 2024 hava raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 21 Mayıs 2024 tarihli hava tahmin raporunu paylaştı. Uzman meteorologların değerlendirmeleriyle oluşturulan raporda, ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu olacağı bilgisine yer verildi.
DOĞU, GÜNEYDOĞU VE AKDENİZ'DE YAĞIŞ ALARMI
Buna karşın Doğu Anadolu'nun doğusu, Güney Doğu Anadolu (Diyarbakır haric) ile Ankara'nın kuzey ve doğusu, Adana ve Osmaniye'nin kuzeyi, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Çankırı, Yozgat, Çorum, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Kırşehir ve Karabük çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (21 MAYIS 2024 SALI)
Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün (21 Mayıs 2024 Salı) öğle saatlerinden itibaren Hakkari, Van’ın güney ve doğusu, Şırnak’ın doğusu ile Muş ve Bitlis illerinin kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Bu sebeple sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.
TOZ TAŞINIMINA DİKKAT!
Diğer yandan yurt ortalamasına göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıklar genellikle mevsim normalleri civarında, iç ve batı kesimlerde yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Marmara'nın güneyi ile Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı beklendiğinden; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
- EDİRNE °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu
- İSTANBUL °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu
- KIRKLARELİ °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu
- KOCAELİ °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
AFYON °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 34°C Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
ADANA °C, 31°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 31°C Parçalı bulutlu
HATAY °C, 28°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
ANKARA °C, 26°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu ilçeleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 26°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 28°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 29°C Parçalı, yer yer çok bulutl
BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
- BOLU °C, 25°C parçalı bulutlu
- DÜZCE °C, 26°C Parçalı bulutlu
- SİNOP °C, 20°C Parçalı bulutlu
- ZONGULDAK °C, 18°C Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
- AMASYA °C, 27°C parçalı bulutlu
- SAMSUN °C, 22°C Parçalı bulutlu
- TOKAT °C, 26°C Parçalı bulutlu
- TRABZON °C, 19°C Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
- ERZURUM °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu
- KARS °C, 16°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MALATYA °C, 29°C Parçalı bulutlu
- VAN °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
- DİYARBAKIR °C, 30°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
- GAZİANTEP °C, 30°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- SİİRT °C, 28°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ŞANLIURFA °C, 34°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı