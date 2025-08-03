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 | Banu İriç

Yağmurdan kaçayım derken yıldırım çarptı

Denizli'nin Honaz ilçesinde yağmurun şiddetli bastırmasıyla bir yere sığınmak isteyen kişi ağaç altını seçti. Ağaca yıldırım düşmesiyle talihsiz adam hayatını kaybetti.

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Yağmurdan kaçayım derken yıldırım çarptı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.08.2025
saat ikonu 08:33
|
GÜNCELLEME:
03.08.2025
saat ikonu 08:33

'da sağanaktan korunmak isterken ağacın altına giren kişiye isabet etti.
Merkezefendi ilçesinde perdecilik yaptığı öğrenilen Halil Bozdemir memleketi Honaz'a hafta sonu tarla işleriyle ilgilenmek için gitti. İlerleyen saatlerde bastıran sağanaktan kaçmak isterken ağacın altında beklemeye başladı. Ancak bu sırada ağaca yıldırım isabet etmesiyle Bozdemir de etkilendi.

Yağmurdan kaçayım derken yıldırım çarptı

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerin ardından ambulans ile Honaz Devlet Hastanesine sevk etti. Halil Bozdemir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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