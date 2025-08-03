Yağmurdan kaçayım derken yıldırım çarptı

Honaz'da sağanaktan korunmak isterken ağacın altına giren kişiye yıldırım isabet etti.

Merkezefendi ilçesinde perdecilik yaptığı öğrenilen Halil Bozdemir memleketi Honaz'a hafta sonu tarla işleriyle ilgilenmek için gitti. İlerleyen saatlerde bastıran sağanaktan kaçmak isterken ağacın altında beklemeye başladı. Ancak bu sırada ağaca yıldırım isabet etmesiyle Bozdemir de etkilendi.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerin ardından ambulans ile Honaz Devlet Hastanesine sevk etti. Halil Bozdemir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.