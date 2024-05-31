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Kıyafet ve pasaport oyunu tutmadı! HDP'li eski başkan yurt dışına kaçarken yakalandı

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
31 May 2024 14:43 - Güncelleme : 31 May 2024 14:51

Eski HDP'li Ağrı Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar, kardeşine ait pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Tanınmamak için Sabiha Gökçen Havalimanı'na kılık değiştirerek gelen Yaşar, gözaltına alınınca başörtüsünü çıkardı.

Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan HDP'li eski Ağrı Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar, kıyafet ve pasaport oyununa rağmen yurt dışına firar etmeye çalışırken havalimanındaki polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

KARDEŞİNİN PASAPORTUYLA GEÇMEYE ÇALIŞTI

Betül Yaşar, sabah 06.00 sıralarında Saraybosna'ya gitmek üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi. Güvenlik kontrolünden geçen Yaşar, uçağa binmek için kardeşi Yüksel Yaşar ismine düzenlenmiş pasaport ile polis kontrolünden geçmek istedi.

Yakalanmamak için başörtüsü taktı! HDP'li eski başkan sahte kimlikle yurt dışına kaçarken yakalandı - 1. Resim

TANINMAMAK İÇİN KILIK DEĞİŞTİRMİŞ!

Yaşar'ın pasaportunu kontrol eden polis ekipleri, durumdan şüphelendi. Yapılan parmak izi çalışmasında eski Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar olduğu tespit edildi.

Betül Yaşar'ın tanınmamak için kılık değiştirerek başörtü taktığı görüldü.

Yakalanmamak için başörtüsü taktı! HDP'li eski başkan sahte kimlikle yurt dışına kaçarken yakalandı - 2. Resim

GÖZALTINA ALINDI

GBT sorgusu yapılan Yaşar'ın Ağrı 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçuyla arandığı belirlendi. Anadolu Adliyesi Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcısının talimatı ile gözaltına alınan Yaşar hakkında "Başkasına Ait Kimlik Bilgilerini Kullanma" suçundan adli tahkikat başlatıldı.

Yakalanmamak için başörtüsü taktı! HDP'li eski başkan sahte kimlikle yurt dışına kaçarken yakalandı - 3. Resim

Yaşar, ifadesinin ardından Anadolu Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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