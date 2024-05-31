Kıyafet ve pasaport oyunu tutmadı! HDP'li eski başkan yurt dışına kaçarken yakalandı

31 May 2024 14:43 - Güncelleme : 31 May 2024 14:51

Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan HDP'li eski Ağrı Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar, kıyafet ve pasaport oyununa rağmen yurt dışına firar etmeye çalışırken havalimanındaki polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

KARDEŞİNİN PASAPORTUYLA GEÇMEYE ÇALIŞTI

Betül Yaşar, sabah 06.00 sıralarında Saraybosna'ya gitmek üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi. Güvenlik kontrolünden geçen Yaşar, uçağa binmek için kardeşi Yüksel Yaşar ismine düzenlenmiş pasaport ile polis kontrolünden geçmek istedi.

TANINMAMAK İÇİN KILIK DEĞİŞTİRMİŞ!

Yaşar'ın pasaportunu kontrol eden polis ekipleri, durumdan şüphelendi. Yapılan parmak izi çalışmasında eski Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar olduğu tespit edildi.

Betül Yaşar'ın tanınmamak için kılık değiştirerek başörtü taktığı görüldü.

GÖZALTINA ALINDI

GBT sorgusu yapılan Yaşar'ın Ağrı 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçuyla arandığı belirlendi. Anadolu Adliyesi Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcısının talimatı ile gözaltına alınan Yaşar hakkında "Başkasına Ait Kimlik Bilgilerini Kullanma" suçundan adli tahkikat başlatıldı.

Yaşar, ifadesinin ardından Anadolu Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi.