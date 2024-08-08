Yakınları haber alamıyordu! Cesedi traktörün altında çıktı

08 Ağustos 2024 17:15 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 17:23

Kafasına vurup, iple boğazladı! Film gibi cinayet senaryosunda tüyler ürperten detaylar

Kafasına vurup, iple boğazladı! Film gibi cinayet senaryosunda tüyler ürperten detaylar

Bursa'nın Yalova ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki Muharrem İnan, traktörüyle Orhangazi'deki bir maden ocağından malzeme almak üzere yola çıktı. Evinden ayrıktan bir süre sonra yakınları İnan'dan haber alamadı.

Yalova'dan çıkan İnan'ın yakınları Orhangazi ilçesine gelerek 53 yaşındaki adamı aramaya başladı. Süpürgelik mevkisinde yol kenarında park halinde buldukları traktörün lastiğinin altında İnan'ı hareketsiz olarak buldular.

İnan'ı cesedini bulan yakınları hemen durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

KESİN ÖLÜM SEBEBİ İÇİN OTOPSİ YAPILACAK

Evli ve 4 çocuk babası İnan'ın cesedi, bulunduğu yerden çıkarılarak savcının incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Sürücünün kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacak.