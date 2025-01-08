Yalancı bahara elveda! İstanbul’da sıcaklıklar hızla düşecek: Hafta sonuna dikkat!
Ocak ayına girilmesine rağmen özellikle İstanbul başta olmak üzere birçok kentte hava sıcaklığı mevsim normalleri üstünde seyrediyor. Libya üzerinden gelen ılık hava, bahar havası yaşatıyor. Megakent bugün öğle saatlerinde 16 dereceyi görecek. Ancak kış kapıya dayandı. İstanbul’da hava sıcaklığı hafta sonuna doğru hızla düşecek. Pazar günü kentteki hava sıcaklığı 9 derece olacak. Hafta sonu iki gün sağanak ekili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından bir haftalık hava durumu raporu yayımlandı. Libya üzerinden gelen ılık hava, İstanbul’a kış ortasında bahar havası yaşatmaya devam ediyor.
Mega kent İstanbul bugün öğle saatlerinde 16 dereceyi görecek ve hava güneşli olacak.
Ancak kara kış kapıya dayandı ve İstanbul’da hava sıcaklığı hafta sonuna doğru hızla bir düşüş gösterecek.
BUZLANMA VE DON UYARISI
Yapılan değerlendirmelere göre; hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.