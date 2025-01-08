Yalancı bahara elveda! İstanbul’da sıcaklıklar hızla düşecek: Hafta sonuna dikkat!

08 Ocak 2025 10:19 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 10:26

Ocak ayına girilmesine rağmen özellikle İstanbul başta olmak üzere birçok kentte hava sıcaklığı mevsim normalleri üstünde seyrediyor. Libya üzerinden gelen ılık hava, bahar havası yaşatıyor. Megakent bugün öğle saatlerinde 16 dereceyi görecek. Ancak kış kapıya dayandı. İstanbul’da hava sıcaklığı hafta sonuna doğru hızla düşecek. Pazar günü kentteki hava sıcaklığı 9 derece olacak. Hafta sonu iki gün sağanak ekili olacak.