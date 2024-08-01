Yalova depremi sonrası İmralı Fayı'nda hareketlilik! Prof. Dr. Doğan Perinçek'ten deprem uyarısı: Balıkesir, Erdek ve Bandırma risk altında

01 Ağustos 2024 13:59 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 14:03

Depremzedeler bir bir evlerine kavuşuyor! 'Bu kadarını hayal bile edemezdik'

Depremzedeler bir bir evlerine kavuşuyor! 'Bu kadarını hayal bile edemezdik'

Marmara Bölgesi’nde son 24 saatte Yalova ve Armutlu kuzeyinde meydana gelen depremler bölge vatandaşını ürküttü. 3.0 şiddetini bulan artçı sarsıntılar sonrası Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden emekli Prof. Dr. Doğan Perinçek, sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu. İstanbul başta olmak üzere Bursa, Yalova ve Kocaeli gibi şehirlerde şiddeti büyük depremler bekleniyor.

Profesör Perinçek, söz konusu bölgelerde haritalanmış olan fayların İmralı Adası üzerinden Erdek’e doğru uzandığını belirtti. Bu fayın İmralı olarak adlandırıldığını belirten Profesör Perinçek, ''İmralı Adası'nın kuzeyinde fayın izi çok net görülüyor. Kuzeyde adanın çekiç gibi gözükmesinin nedeni de İmralı Fayı. Fay, güneybatı yönde Erdek ile Bandırma arasında kalan faya bağlanıyor." dedi.

ENERJİ ERDEK-BANDIRMA YÖNÜNE DOĞRU GİDİYOR

İmralı Fayı'nın önemine değinen Prof. Dr. Doğan Perinçek, "İznik Gölü güney kıyılarından Gemlik Körfezi güney kıyılarına uzanan aktif faylar, Bandırma yönünde devam ediyor. Bu fay zonu üzerinde olan depremlerin batı yönünde enerji ve gerilim yüklediğini düşünüyorum. Benzer bir enerji transferinin İmralı Fayı üzerinden de Erdek-Bandırma yönüne doğru olduğunu görüyoruz. " dedi.

Uzman isim Marmara Adası merkezli üçgen alanı içinde olan depremlerin de güneybatı yönünde enerji transfer ettiğini belirtti. Bu transferlerin izlenerek son 3 yıldır belirlenmeye çalışmalarının yapıldığı ifade edildi.

DEPREM UYARISI

Perinçek, yorumlarının geçerliliği konusunda zamanın en iyi test olacağını belirterek, "Yorumumuz ne kadar geçerli, zaman gösterecek. Ancak sanırım çok fazla beklememiz gerekmeyecek" şeklinde konuştu. Bu açıklamalar, Erdek ve Bandırma'da yaşayan vatandaşlar için önemli bir uyarı niteliğinde olup, depreme karşı hazırlıklı olunması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.