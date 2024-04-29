Yalova’da bir binanın çatı katında çıkan yangında 4 daire küle döndü

29 Nisan 2024 18:47 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 18:48

Alınan bilgiye göre, Yalova-Armutlu karayolu Esenköy beldesi mevkiinde yol kenarındaki 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı.

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangına Esenköy Belediyesi’nin yanı sıra çevredeki ilçe ve beldelerden itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede 4 daireye yayılan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak, soğutma çalışması başlatıldı. Bölgeye 112 Acil Servis ekipleri de yönlendirildi. Yangında 4 dairede hasar meydana geldi.

AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ve Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel de olay yerine gelerek bilgi aldı. Yangınla ilgili tahkikat sürüyor.