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29 Nisan 2024 18:47 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 18:48

Yalova’da bir binanın çatı katında çıkan yangında 4 daire küle döndü

Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangında 4 daire küle döndü. İtfaiyenin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Alınan bilgiye göre, Yalova-Armutlu karayolu Esenköy beldesi mevkiinde yol kenarındaki 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı.

Yalova’da bir binanın çatı katında çıkan yangında 4 daire küle döndü - 1. Resim

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangına Esenköy Belediyesi’nin yanı sıra çevredeki ilçe ve beldelerden itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede 4 daireye yayılan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak, soğutma çalışması başlatıldı. Bölgeye 112 Acil Servis ekipleri de yönlendirildi. Yangında 4 dairede hasar meydana geldi.

Yalova’da bir binanın çatı katında çıkan yangında 4 daire küle döndü - 2. Resim

AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ve Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel de olay yerine gelerek bilgi aldı. Yangınla ilgili tahkikat sürüyor.

Yalova’da bir binanın çatı katında çıkan yangında 4 daire küle döndü - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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