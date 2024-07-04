Yalova'da dehşet! Tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle vurarak öldürdü

04 Temmuz 2024 02:12 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 02:13

Yalova'nın Bağlarbaşı Mahallesi Rüya Sokak’ta evlerinin bahçesinde baba oğul tartışmaya başladı. Tartışmada Nizamettin Ö., oğlu Ramazan Ö.’ye pompalı tüfekle ateş etti.

Ramazan Ö., olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri baba Nizamettin Ö.’yü gözaltına aldı. Bölgeye Yalova Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri gelerek çalışma gerçekleştirdi.

BABASIYLA ARASININ AÇIK OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Ramazan Ö.’nün naaşı daha sonra otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Pazarcılık yaptığı öğrenilen Ramazan Ö.’nün, daha önce de babasıyla birçok tartışma yaşadığı ve baba oğlun aralarının açık olduğu öğrenildi.