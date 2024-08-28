Yalova'da denizde kaybolan gençten acı haber geldi: Başka ilin sahiline vurdu

28 Ağustos 2024 20:30 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 21:12

Şoför otobüsten aşağı itip darp etti! "20 yıl da senin için yatarım" dedi

Şoför otobüsten aşağı itip darp etti! "20 yıl da senin için yatarım" dedi

Bursa Mudanya sahilinde bir erkek cesedi bulundu. Bulunan bedenin 25 Ağustos'ta Armutlu'dan kanoyla denize açılan Hüseyin Piner olduğu açıklandı.

Tersane işçileri olduğu söylenen Hüseyin Piner (33) ve Yücel Coşkun (28) Armutlu Meslek Yüksek Okulu süs balıkları üretim birimi önlerinden açıldıktan sonra kayboldu. Cep telefonlarıyla saat 17.30 sularında Bursa 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istediler.

TELEFONLA YARDIM İSTEMİŞLERDİ

Yardım çağrısı sonrası bölgeye giden Sahil Güvenlik tüm çabalara rağmen iki arkadaşı bulamamıştı. Günlerdir süren çalışmalar sonrası haber Bursa'nın Mudanya sahilinden geldi.

Yalova Valiliği, bulunan erkek cesedin kimliğinin Hüseyin Piner'e ait olduğunu açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“25 Ağustos 2024 tarihinde Saat 17.20'de 112 Acil Çağrı Merkezimize yapılan ihbarda; Armutlu ilçemizde bulunan Armutlu Meslek Yüksekokulu önünden içerisinde iki şahsın bulunduğu şişme kanonun olumsuz hava koşulları nedeniyle sürüklendiği ve karaya dönüş yapamadıkları bildirilmişti. İhbarın belirtildiği saat itibariyle Valiliğimiz koordinesinde Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı, Yalova AFAD Müdürlüğü, Deniz Polisi, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE, 112 Sağlık Ekibi ve birçok STK'lar ile birlikte aralıksız olarak arama ve kurtarma faaliyetleri devam etmektedir. Arama kurtarma faaliyetinde bulunan sahil güvenlik dalış timi bugün saat 08.40 civarında Mudanya Eşkel Sahili kayalıklar üzerinde bir erkek şahsa ait cansız beden tespit etmiştir. Bunun üzerine bölgeye gelen TCSG-25 isimli botu cansız bedeni bulunduğu yerden alarak Güzelyalı SG İskelesine getirmiş, kaybolan şahıslardan birine ait olduğu düşünülerek savcılık kararı ile Mudanya Devlet Hastanesine nakledilmiştir. Yapılan incelemeler ve parmak izi analizi tespiti üzerine bulunan cansız bedenin Armutlu sahilinden botla sürüklenen Hüseyin Piner'e ait olduğu tespit edilmiştir. Kaybolan şahıslardan diğerinin halen denizde olduğu düşünülerek arama kurtarma faaliyetleri aralıksız olarak devam etmektedir.”