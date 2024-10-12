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Yalova'da fabrikada amonyak sızıntısı: 3 kişi yaralandı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
12 Ekim 2024 06:06 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 06:35

Yalova’da kimyasal üretim yapan bir fabrikada amonyak sızıntısı meydana geldi. Olayda 3 kişi yaralandı. İşte detaylar...

Yalova​'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde faaliyet gösteren ve kimyasal üretim yapan bir fabrikada bir boruda meydana gelen çatlaktan dolayı amonyak sızıntısı tespit edildi. Yaşanan sızıntı​ üzerine bölgeye Yalova AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

3 İŞÇİ YARALANDI

Ekipler kısa sürede sızıntıyı kontrol altına alınırken, 3 işçi hafif şekilde yaralandı. İşçilere tedbir amaçlı oksijen tedavisi gerçekleştirildi.

Öte yandan bölgeye tedbir amaçlı Bursa’dan Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri de yönlendirildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
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