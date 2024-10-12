Yalova'da fabrikada amonyak sızıntısı: 3 kişi yaralandı
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
12 Ekim 2024 06:06 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 06:35
Yalova’da kimyasal üretim yapan bir fabrikada amonyak sızıntısı meydana geldi. Olayda 3 kişi yaralandı. İşte detaylar...
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde faaliyet gösteren ve kimyasal üretim yapan bir fabrikada bir boruda meydana gelen çatlaktan dolayı amonyak sızıntısı tespit edildi. Yaşanan sızıntı üzerine bölgeye Yalova AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
3 İŞÇİ YARALANDI
Ekipler kısa sürede sızıntıyı kontrol altına alınırken, 3 işçi hafif şekilde yaralandı. İşçilere tedbir amaçlı oksijen tedavisi gerçekleştirildi.
Öte yandan bölgeye tedbir amaçlı Bursa’dan Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri de yönlendirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı