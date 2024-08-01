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Yalova'da feci kaza! Ehliyetsiz sürücü baba ile oğlunu hayattan kopardı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Ağustos 2024 04:32 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 04:38

Yalova’da yolun karşısına geçmeye çalışan baba ve oğlu, ehliyetsiz sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Geriden gelen kız çocuğu ise gözlerinin önünde babasının ve kardeşinin öldüğünü gördü.

Yalova - İzmit kara yolu Yalova istikametinde seyreden 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü M.K. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan baba Ahmet Yıldız (36) ve 4 yaşındaki oğlu Vahit Yıldız’a çarptı.

Baba ve oğul kaza yerinde feci şekilde can verdi. Bu sırada geriden gelen 11 yaşındaki kız çocuğu ise babasının ve kardeşinin gözleri önünde öldüğünü gördü.

ALTGEÇİT OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan kazanın yaşandığı kara yolunun hemen yanında araç altgeçidi olduğu ve ailenin burayı kullanmadığı öğrenildi.

Yalova'da feci kaza! Ehliyetsiz sürücü baba ile oğlunu hayattan kopardı - 1. Resim

Baba ve oğlun cansız bedeni otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada ehliyetsiz sürücü M.K, ve araçta bulunan 3 kişi ise hafif şekilde yaralandı. Yarılılar da hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası Yalova - İzmit kara yolu bir süre trafiğe kapandı.

AŞIRI HIZ YAPTIĞI ÖĞRENİLDİ

Kaza sırasında aracın önünden yaklaşık 150 kilometre hız ile gittiğini söyleyen tır sürücü, baba ve oğulun öldüğünü gördüğünü ifade etti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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