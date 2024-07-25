Yalova'da inanılmaz olay! 5. kattan düşen çocuk canlı kurtuldu

25 Temmuz 2024 13:59 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 14:12

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi akıl almaz bir olayın adresi oldu. Bir binanın 5. katındaki evlerinin balkonundan dengesini kaybederek aşağıya düşen 8 yaşındaki çocuk şans eseri hayatta kaldı.

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığına göre M.A.K. isimli çocuk Sahil Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan apartmanın 5’inci katı balkonunda oynarken dengesini kaybederek aşağıya düştü.

ASMANIN ÜSTÜNDE ASILI KALDI

Düştüğü yerde kivi asması bulunan çocuk zemine düşmeden asma üzerinde asılı kaldı. Asmaların arasında sıkışan çocuk bölgeye sevk edilen Çiftlikköy itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak 112 acil servis ekiplerine teslim edildi.

Kazayı kivi asmasının dallarının vücudunda oluşturduğu küçük sıyrıklarla atlatan çocuk Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.