Yalova'da kan donduran cinayet! Domuz bağı ile bağlayıp vahşice katlettiler

24 Ekim 2024 15:09 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 15:25

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde kadın girişimci Canan Cerit korkunç bir cinayete kurban gitti. Yabancı uyruklu çalışanları tarafından elleri ve ayakları domuz bağı ile bağlanan Cerit boğularak katledildi. Cinayetin detayları kan dondurdu.

Çiftlikköy ilçesi Sultaniye Mahallesi'nde yaşanan cinayet dehşete düşürdü. 55 yaşındaki girişimciden haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler eve girince gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Elleri ve ayakları domuz bağı ile bağlanmış olan Cerit'in boğularak öldürüldüğü belirlendi. Olay sonrasında savcı ve olay yeri inceleme ekipleri çalışma gerçekleştirdi. Kadının cesedi ardından otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

ELLERİ VE AYAKLARI DOMUZ BAĞI İLE BAĞLANMIŞ

Öte yandan ilk belirlemelere göre boğularak öldürüldüğü düşünülen kadının, yanında çalışan yabancı uyruklu 2 kişi tarafından cinayete kurban gittiği üzerinde duruluyor. Kadın girişimcinin her sabah çalışanlarıyla evinde kahvaltı yaptıktan sonra iş yerine geçtiği öğrenildi. Dün sabah saatlerinde cinayetin işlendiği tahmin ediliyor. Öte yandan cinayet şüphelilerinin olay sonrası bölgeden uzaklaştığı ve yurt dışına kaçtığı da söylentiler arasında. Zanlıların kadına ait değerli eşya ve paraları aldığı da iddia edildi.

OTOPARKTAKİ ARAÇTA İNCELEME

Öte yandan yaşanan olay sonrası Sefabey Caddesi’nde bulunan otoparkta mantar şirketine ait araçta olay yeri inceleme ekipleri çalışma gerçekleştirdi. Araçta arama yapan ekipler parmak izi de aldı. Şüphelilerin merkeze bu araçla geldiği düşünülüyor.