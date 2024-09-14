Yalova'da kiracı ev sahibinin cinsel organını kesti! İfadesi ise kan dondurdu

14 Eylül 2024 22:13 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 22:16

Yalova'da kiracı ile ev sahibi arasındaki kavgada kan aktı. Ev sahibinin evine icra memuru gönderdiğini gören kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesti. Karakola teslim olan kiracının ifadesi ise kan dondurdu.

Yalova'da yaşanan korkunç kavgada, kiracı Adnan S. (50) ile ev sahibi K.A. (69) arasında çıkan tartışma korkunç bir olayla sonuçlandı. İddiaya göre, ev sahibi K.A., kiracısı Adnan S.'ye evden tahliye edilmesi için icra memurlarını gönderdi. Daha sonra aralarında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kiracı Adnan S., ev sahibi K.A.'ya önce fiziksel saldırıda bulundu, ardından elindeki bıçakla K.A.'nın cinsel organını kesti.

EV SAHİBİNİN CİNSEL ORGANI KESTİ, SONRA TESLİM OLDU!

Olayın ardından Adnan S., K.A.'nın yere yığılmasıyla olay yerinden uzaklaştı ve daha sonra polise giderek teslim oldu. Yaralı K.A., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve acil ameliyata alındı. Zanlı Adnan S., emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İFADESİ HERKESİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ!

Ev sahibinin cinsel organına zarar verdikten sonra teslim olan Adnan S., polise verdiği ifadede bir yıl boyunca sorunsuz oturduğunu ve eve icra memurları gelince sinirlendiğini söyledi.

Daha önce ev sahibi ile anlaştığını ve icra uygulamayacağını söylediğini iddia eden kiracı, "Bugün eşim beni arayarak, ‘İcra memurları geldi. Evden çıkartacaklarmış bizi' dedi. Ben eve gittiğimde memurlar evden ayrılmıştı. Evde bulunurken eşim televizyonun kablosunu kırmış, ben de tadilat yapmak için kırmızı siyah renkli sapı olan bıçak ile televizyon kablosunu tamir ediyordum. Evim zemin katta olduğundan ve bahçeyi gördüğünden orada bahçede uğraşan ev sahibim K.A.'yı gördüm. İkametimin kapı ağzına çıktım, o da yanıma geldi. K.'ya ‘Biz zaten anlaşmıştık, bu icra nereden çıktı' dedim." diye konuştu.

"HAKARET EDİNCE OLAY ANİDEN GELİŞTİ"

"K. bana 'Ben adamın anasını işte böyle s..' dedi. Bu hakaret üzerine bir anda K'ya bir kez yumrukla vurdum. K.A. yakamı tuttu. Elimle onu itekledim, boştaki elimle onun bol olan pantolonunu biraz aşağı ve öne doğru çektim. Diğer elimdeki bıçakla kemer bölgesinden aşağı doğru kıyafetlerini kestim. Sonra boştaki elimle cinsel organını tuttum. Elimde bulunan kırmızı siyah renkli bıçakla da cinsel organını kestim. Bu bıçakla bilerek isteyerek K.'nın yanına gelmedim. İş yaptığımdan elimde unutmuşum. Böyle bir olayın planını yapmadım, bana hakaret edince aniden bu olay gerçekleşti. Bu cinsel organının parçasını ne yaptığımı tam olarak hatırlamıyorum. Ancak ağzına sokmak istediğimi biliyorum. Ağzı kapalı olduğundan böyle bir şey yapmam mümkün olmadı. K.A. yere düşünce de 'Adamın s... ağzında olmaz yerinde olur' dedim. Olay biter bitmez K.A'yı orada bırakarak hemen elimdeki bıçakla polis merkezine gelerek teslim oldum. Olay bu şekilde olmuştur, harici bir suçlamayı kabul etmiyorum."