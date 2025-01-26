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Yalova'da rögardan fışkıran mavi suyun gizemi çözüldü! Valilik sebebini açıkladı

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
26 Ocak 2025 14:20 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 14:26

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir rögar kapağından taşan mavi renkli su bölgede tedirginliğe neden olmuştu. Valilik, AFAD ekiplerinin yaptığı incelemenin sonucunu açıkladı.

Yalova​'nın Çiftlikköy ilçesinde çekilen bir görüntü dün sosyal medyada gündeme oturmuştu. Taşköprü beldesinde sanayi kuruluşuna yakın bölgede rögardan mavi renkli su taşması, vatandaşlar tarafından görüntülemiş, kaydın sosyal medyada yayılmasının ardından bölge sakinleri tedirgin olmuştu.

Yalova'da rögardan fışkıran mavi suyun gizemi çözüldü! Valilik sebebini açıkladı - 1. Resim

MAVİ SU GIDA BOYASI ÇIKTI

Bu gelişmenin ardından harekete geçen  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile AFAD ekipleri sudan numune alıp inceleme başlatmıştı. Yapılan inceleme sonrasında konuyla ilgili Yalova Valiliğinden açıklama yapıldı.

Yalova'da rögardan fışkıran mavi suyun gizemi çözüldü! Valilik sebebini açıkladı - 2. Resim

Açıklamada, söz konusu mavi suyun, bir firmanın depolama alanında açık alanda bulunan boş kapların üzerine yağan yağmur sonucunda oluşan atık suyun (gıda boyası) kanalizasyona karışması neticesinde meydana geldiğinin değerlendirildiği bildirildi.

ANALİZ SONUÇLARI BEKLENİYOR

Sudan alınan numunelerin analiz sonuçlarıyla durumun netlik kazanacağı belirtilen açıklamada, "Olayda yer alan renklendiricinin, AB Kimya’da KRK Gıda firmasına ait 'Brilliant Blue' isimli bir renklendirici olduğu tespit edilmiştir. İlgili durumun çevre ve halk sağlığı üzerindeki etkileri hassasiyetle incelenmekte olup, nihai analiz sonuçları doğrultusunda gerekli tüm önlemler alınacaktır" ifadoelerine yer verildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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