Yalova’da 'uçak düştü' ihbarı sonrası ekipler harekete geçti!

01 Eylül 2024 18:21 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 18:29

Yalova 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen bir ihbara göre, Taşköprü beldesinde yer alan Yalova Hava Meydan Komutanlığı yakınlarında bir uçak kazası yaşandığı bildirildi.

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre kısa bir süre sonra bu ihbarın "helikopter kazası" şeklinde düzeltildiği bilgisi paylaşıldı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde yönlendirildi.

'UÇAK DÜŞTÜ' İHBARI SONRASI HAREKETE GEÇİLDİ

Yalova Hava Meydan Komutanlığı ile iletişime geçilirken komutanlık yetkilileri, kendilerine ait herhangi bir uçak ya da helikopterin kazaya karışmadığını belirtti. Bu bilginin ardından ekipler olay yerinden ayrıldı.

İŞİN ASLI ORTAYA ÇIKTI

İhbarı yapan vatandaşın, alçak uçuş gerçekleştiren eğitim uçağını bölgede gördüğü öğrenildi. Uçağın gözden kaybolduğu sırada bölgede yakılan bir ateşin dumanını gören vatandaşın bunu uçağın düşmesi olarak yorumladığı ve çağrı merkezini aradığı öğrenildi.