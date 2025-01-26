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Yangın faciasında ölen çocukların aileleri ile dalga geçmişlerdi! 'İsrailsohbet' grubu üyesinden skandal sözler

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
26 Ocak 2025 07:19 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 07:45
Yangın faciasında ölen çocukların aileleri ile dalga geçmişlerdi! &#039;İsrailsohbet&#039; grubu üyesinden skandal sözler

Kartalkaya'daki korkunç etol yangınında hayatını kaybeden çocukların yakınlarını arayarak küfürlü sözlerle dalga geçen şahıslara tepki çığ gibi büyüyor. Telefon kayıtlarının yayımlandığı İsrailsohbet isimli Telegram grubunun bir üyesi skandal bir video daha paylaştı. Polise hodri meydan diyen şahıs "Hızlı olan bizi yakalasın" diyerek dalga geçti.

Türkiye​'nin toplumsal hafızasına acı bir şekilde kazınan Kartalkaya yangın faciasının izleri henüz çok tazeyken, olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına yapılan terbiyesizlik infiale neden oldu. "İsrailsohbet" adlı Telegram​ grubunda yayımlanan görüntülerde yangında ölen çocukların ailelerine, illegal yollarla elde ettikleri numaralardan ulaşarak vicdanları ayaklar altına alan sözler sarf eden şahıslar tüm Türkiye'nin tepkisini çekti. Yaşananlar sonrası İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı devreye girerek soruşturma başlatırken sorumluların  her yerde arandığı belirtildi. 

Yangın faciasında ölen çocukların aileleri ile dalga geçmişlerdi! 'İsrailsohbet' grubu üyesinden skandal sözler - 1. Resim

ADETA MEYDAN OKUDU: HIZLI OLAN YAKALASIN

Ancak olay sıcaklığını korurken söz konusu gruptan olduğunu söyleyen bir şahıs, aynı gruptan bir video mesaj paylaşarak adeta kolluk kuvvetlerine meydan okudu.

Söz konusu şahıs videoda "Twitter'da gündem olmuş İsrailsohbet grubumuz. Kimseyi bulamayacaksınız boşuna uğraşıyorsunuz, hızlı olan bizi yakalasın" şeklinde toplumun sinir uçlarına dokunan sözler sarf etti. Videoda yüzü açıkça görünen ve lise çağlarında olduğu tahmin edilen şahsa sosyal medyada tepki yağdı.  

Yangın faciasında ölen çocukların aileleri ile dalga geçmişlerdi! 'İsrailsohbet' grubu üyesinden skandal sözler - 2. Resim

YAS İLAN EDİLMİŞTİ

Kartalkaya Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta meydana gelen yangın​ faciasında 36'sı çocuk olmak üzere 78 vatandaşımız vefat etmişti. İhmaller zinciri sonrası meydana gelen olay sonrası Türkiye'de 1 günlük yas ilan edilmişti.

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Kaynak: tgrthaber.com
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