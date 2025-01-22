Kartalkaya'daki yangın faciasının ilk anları kamerada! Yürek yakan görüntüler: 'Atma çocuğu, sakin ol'

22 Ocak 2025 09:04 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 10:35

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde çıkan yangında 76 vatandaşımız hayatını kaybetti. Türkiye'yi yasa boğan yangın faciasının ilk anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Yangından kurtulan kişilerin, mahsur kalan vatandaşlar için seferber olduğu anlar yürek yaktı. 'Atma çocuğu, sakin ol' çığlıkları yankılandı.

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Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'in restoran bölümünde çıkan yangın​ tüm oteli sardı. Facianın yaşandığı otelde can pazarı yaşanırken yapılan son açıklamalara göre 76 vatandaşımız hayatını kaybetti. Milli yasın ilan edildiği facianın ardından gelen detaylar ise kahretti. Şu ana kadar 52 kişinin kimlik tespiti yapılabildiği öğrenildi.

'ATMA ÇOCUĞU, SAKİN OL'

Facianın ilk görüntüleri ise kahretti. Kimleri mahsur kalan vatandaşların bulunduğu odaların altına yatak ve merdiven getirirken kimileri de panikleyenleri sakinleştirmeye çalıştı. 'Atma çocuğu, sakin ol' çığlıkları ise yürek dağladı.

76 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölgeden son durumu aktardı. Yerlikaya verdiği son bilgide 76 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 51 kişinin de yaralandığını söyledi. Bakan Yerlikaya, "Yüreğimiz yanıyor, acımızı tarif etmek imkansız. Maalesef vefat eden canımız 76'ya yükseldi. Mekanları cennet olsun. Olay nedeniyle 9 şahıs gözaltına alınmıştır. Otelin ilk gününden bugüne kadarki tüm süreç çok detaylı şekilde inceleniyor." ifadelerini kullandı.