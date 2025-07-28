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Yangın provokatörlerine geçit yok! Bakan Yerlikaya duyurdu

Yurdun birçok noktasında çıkan orman yangınlarıyla ilgili kamuoyunu yanlış bilgilendirenlere geçit verilmiyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada "Ülkemizde gerçekleşen orman yangınlarına ilişkin ilk belirlemelere göre provokatif paylaşımlar yapan 13 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatılmıştır" dedi.

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Yangın provokatörlerine geçit yok! Bakan Yerlikaya duyurdu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 13:01
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 13:17

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Manipülatif Paylaşım Yapan Hesapların yüzde 36’sı BOT hesap. 01-28 Temmuz 2025 tarihleri arasında ülke genelinde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili sosyal medya platformlarında, yangınların söndürülmesine yönelik yürütülen çalışmaları itibarsızlaştırıcı ve kamu kurumlarını hedef alan manipülatif içerikli paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir.

Yangın provokatörlerine geçit yok! Bakan Yerlikaya duyurdu

13 HESAP YÖNETİCİSİ HAKKINDA İŞLEM

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın yaptığı çalışmalar sonucu ülkemizde gerçekleşen orman yangınlarına ilişkin ilk belirlemelere göre provokatif paylaşımlar yapan 13 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatılmıştır.

Yangın provokatörlerine geçit yok! Bakan Yerlikaya duyurdu

Sosyal medya platformu X üzerinden 01-28 Temmuz 2025 tarihleri arasında paylaşım yapan 950.597 hesap arasından 342.215'inin (yüzde 36) bot hesap olduğu tespit edilmiştir.

NEGATİF VE MANİPÜLATİF

01-28 Temmuz 2025 tarihleri arasında toplam 3.375.499 paylaşım yapıldığı görülmüş ve 2 milyon 330 bin (yüzde 69) paylaşımın negatif ve manipülatif olduğu tespit edilmiştir.

Yangın provokatörlerine geçit yok! Bakan Yerlikaya duyurdu

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.

Yangına su taşıyanlara minnetle, yapanlara hukukla karşılık vereceğiz!"

https://x.com/AliYerlikaya/status/1949770605793808514

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ETİKETLER
#manipülasyon
#Sosyalmedya
#Ormanyangınları
#Bothesap
#Sibersuç
#Gündem
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