Yangında can pazarı! Balkona sığınıp çığlık çığlığa kurtarılmayı beklediler

Antalya'da saat 12.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi’nde bir apartman dairesinde çıkan yangın korkulu anlara sebep oldu. Klimada başlayan yangın apartman sakinlerinin söndürme çabaları devam etse de bir anda daireyi sardı.

BALKON VE ÇATIYA SIĞINDILAR

Verilen adrese gelen ekipler alevler içindeki daireye hızla müdahale ederken, yanan dairenin bulunduğu apartmanda mahsur kalan vatandaşlar dairelerinin balkonuna ve çatıya sığındı. Apartmanın en üst katında mahsur kalan bir kadın ve çocukları aşağıda bulunan itfaiye ekipleri ve vatandaşlara seslenerek yardım istedi. Yoğun duman nedeniyle dairelerinden çıkamayan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden alınarak apartmanın dışına çıkartıldı. Ev sahibinin bulunmadığı bir daire içerisinde bulunan bir köpek ise itfaiye erleri tarafından sepete konularak kurtarıldı.

BALKONDA KURTARILMAYI BEKLEDİLER

En üst katta mahsur kalan vatandaşlardan Alptuğ Çıngır, yangını fark ettikleri anda havluları ıslatarak içeriye duman girmesini engellemeye çalıştıklarını belirterek "Ben yukarda terastaydım, küçük kardeşim bağırdı. Aşağıya indiğimde kapının oralardan dumanlar geliyordu. Annem sabah gördüğü rüyadan bahsetmişti. O da çıktı sanırım. Biz ilk önce terasa çıktık, orası daha güvenlidir diye. Çok duman gelmiyordu, oksijenlidir diye oraya geçtik. Kapının altına ıslak havlu koyduk. Dumanlar içeri girmesin diye, salonun kapısına da koyduk. Ardından arka tarafta beklemeye başladık" dedi.

"KAPI ALTLARINA ISLAK HAVLU KOYDUK"

Site sakinlerinden Sezer Çetin ise yürüyüş yaptığı sırada dumanları fark ettiğini yaklaştığında ise apartmanın yandığını gördüğünü belirterek, "Dumanları gördüm, yaklaştığımda bizim sitede olduğunu gördüm. Geldiğimde itfaiye müdahale etmişti. Polis ve sağlık ekipleri hepsi buradaydı" ifadelerini kullandı. Hurma Mahalle Muhtarı Canan Aydın'da yangından en büyük tesellilerinin can kaybı yaşanmaması olduğunu söyleyerek, "Klimada kaynaklı bir yangın, büyük bir kalabalık vardı. Korkulan olmadı, tesellimiz can kaybı bulunmaması" şeklinde konuştu. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 3 kişi kontrol amacıyla olay yerinde ki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.