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Editor
 | Özge Sönmez

Yangında dehşet görüntüler! Her yerde feryatlar yankılandı: "Abi çıkmamız lazım, ortada kaldık"

Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle Bilecik sınırına kadar dayanan orman yangınına ilişkin dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı. Alevlerin arasında kalan ekiplerin görüş mesafesinin neredeyse sıfıra indiği görüntülerde panik anları saniye saniye kaydedildi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 15:32
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 15:32

20 Temmuz günü saat 17.15 sıralarında çıkan Geyve ilçesinde çıkan , rüzgarın da etkisiyle sınırına kadar ulaştı. Alevlere söndürmek için gece gündüz demeden mücadele eden erlerinin dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı. Alev ve dumanların ortasında kalan itfaiye erlerinin panik anları saniye saniye kaydedildi.

Yangında dehşet görüntüler! Her yerde feryatlar yankılandı: "Abi çıkmamız lazım, ortada kaldık"

"ALLAH'IM SEN YARDIM ET"

Kayda alınan bir görüntüde, ekibin araçla alevlerin ve yoğun dumanın arasında kaldığı anlar yer alıyor. Görüntülerde alevlerin yola kadar indiği ve dumandan görüş mesafesinin neredeyse sıfıra düştüğü görülürken, araçtaki bir kişinin "Abi çıkmamız lazım, ortada kaldık. Allah'ım, sen yardım et, Ya Rabbim. Allah'ım sen büyüksün" şeklindeki paniği kayda yansıyor.

Yangında dehşet görüntüler! Her yerde feryatlar yankılandı: "Abi çıkmamız lazım, ortada kaldık"

Bahçede çekilen bir başka görüntüde de, vatandaşların ve yangına müdahale eden ekiplerin mücadelesi görülüyor. Bir kişinin "Çık oradan, çıkın" diye bağırması duyulurken, alevlerin bahçeye ulaştığı ve insanların can havliyle kaçıştığı anlar yer alıyor. Görüntülerde ayrıca bir kadının babasına ulaşmaya çalıştığı da görülüyor.

Yangında dehşet görüntüler! Her yerde feryatlar yankılandı: "Abi çıkmamız lazım, ortada kaldık"

Yanan alanları çeken bir vatandaşın da "Allah'ım bu ne, evi de kurtaramadık" diyerek feryat ettiği duyuluyor. Bir diğer görüntüde ise yangına müdahale eden ekiplerin, alevlerle verdikleri zorlu mücadele yer alıyor.

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