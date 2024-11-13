Yanlış teşhis yüzünden hayatı karardı! 3 operasyon geçirdi, gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı

13 Kasım 2024 10:44 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 10:48

Kocaeli'de 2 çocuk annesi Çiğdem Kışlalı'ya gittiği özel hastanede kanser teşhisi konulmasıyla hayatı altüst oldu. 3 operasyon geçirerek iki memesi de alınan Kışlalı ameliyat sonrası kemoterapi ve ilaç tedavisi verilmeyince durumdan şüphelendi. Aylar sonra patoloji sonucuna ulaşan kadın hayatının şokunu yaşadı. Ameliyatta göğsünden alınan parçalarda yapılan incelemede, kanser hücresine rastlanmadığını öğrenince savcılığa gidip doktor ve hastane yöneticilerinden şikayetçi oldu.

Yanlış teşhis bir kadının hayatını altüst etti. Sakarya'da yaşayan 2 çocuk annesi Çiğdem Kışlalı, 2017 yılının ekim ayında göğsünde kitle hissederek Kocaeli'de özel bir hastaneye başvurdu. Kışlalı'ya yapılan tetkiklerin ardından 5. evre meme kanseri olduğu söylendi. Hemen tedaviye başlayan Çiğdem Kışlalı, farklı tarihlerde 3 operasyon geçirdi.

PATOLOJİ SONUCUNU GÖRÜNCE BÜYÜK ŞOK YAŞADI

İki memesi de alınan Kışlalı, ameliyat sonrası kendisine kemoterapi ve ilaç tedavisi verilmeyince durumdan şüphelenip ameliyattan aylar sonra patoloji sonucuna ulaştı. Aynı özel hastanenin patoloji kliniğinden çıkan sonucu inceleyen Kışlalı, ameliyatta göğsünden alınan parçalarda yapılan incelemede, kanser hücresine rastlanmadığının tespit edildiğini öğrendi.

DOKTOR VE HASTANE YÖNETİCİLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Hayatı altüst olan Kışlalı, rapor ve belgelerle savcılığa gidip doktor ve hastane yöneticilerinden şikayetçi oldu. Soruşturmanın ardından doktor ve hastane hakkında dava açıldı. Kocaeli 1. Tüketici Mahkemesi, 28 Kasım 2023'de görülen duruşmada Kışlalı'ya maddi ve manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Ancak hastane avukatının karara itiraz etmesi üzerine dosya bir üst mahkemeye gönderildi.

Üst mahkeme, eksik raporlar olduğu gerekçesiyle duruşmayı yeniden ele aldı ve davanın yeniden görülmesine karar verildi.

Bunun üzerine Kocaeli 1. Tüketici Mahkemesi'nde dün yeniden duruşma görüldü. Çiğdem Kışlalı ve hastane avukatlarının katıldığı duruşma, eksik hususların tamamlanması amacıyla ertelendi.

DURUŞMA SONRASI AÇIKLAMA

Duruşma sonrası açıklamalarda buluna Kışlalı, "Her sene olduğu gibi yine Kocaeli 1. Tüketici Mahkemesi önündeyim. Karşı taraf çıkan karara itiraz etmiş ve karar yüksek mahkemeye gönderilmiş. İstinaf da eksik rapor olarak geri dönüş sağlamış. Adalete güveniyorum, bu dünyada olmazsa ahirette adalet yerini bulacak ve haklı olduğumu kanıtlayacağım" dedi.

"Bu elimdeki belgelerle evime bir köşe yaptım" diyen Çiğdem Kışlalı, "Buraya gelirken 5 yaşındaki torunuma 'Mahkemeye gidiyorum' dedim. 'Hakim amca kararını vermişti, sana da para vermişlerdi. Niye gidiyorsun?' diye sordu. Eksik raporların tamamlanması istendi. Ne eksik inanın bende bilmiyorum. 25 Şubat'ta duruşma yeniden görülecek. Ben mağdurum ve hakkımı arıyorum. Ne olursa olsun hakkımı arayacağım" diye konuştu.