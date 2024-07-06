"Yap bir Bozkurt Dünya Görsün" klibi sosyal medyayı salladı

06 Temmuz 2024 15:10 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 15:24

UEFA’nın Mili futbolcumuz Melih Demiral'a verdiği ceza sonrası milyonlarca vatandaş tepki gösterdi.

Erzurumlu sanatçı Ahmet Öngel’in yaklaşık 7 ay önce “Yap bir Bozkurt Dünya Görsün” klibi, milli futbolcu Merih Demiral’ın bozkurt selamı ile ilgili inceleme ve ceza verilmesinin ardından sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

YAP BİR BOZKURT DÜNYA GÖRSÜN KLİBİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Sözü Serdar Akkoç, Bestesi Mustafa Beyazkuş ve Ahmet Öngel’e ait “Yap bir Bozkurt Dünya Görsün” son günlerin en çok dinlenen şarkısı oldu.

Ahmet Öngel, yaptığı açıklamada, "Yaklaşık yedi ay önce yapmış olduğumuz ‘Yap bir bozkurt dünya görsün’ adlı şarkımız milli takımımızın maçında milli futbolcumuz Sayın Melih Demiral kardeşimizin Bozkurt işareti yapmasıyla dünya coğrafyasında büyük bir yankı uyandırdı. Bunun akabinde Yap bir bozkurt dünya görsün adlı şarkımız, sosyal medyalarda, dijital platformlarda çok yoğun ilgi gördü.

Bunun için bozkurt yapıp paylaşan bütün arkadaşlarıma, gönüldaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ve diyorum ki Türklüğümüzün Tarihin, bağımsızlık sembolümüz olan bozkurt işareti ve bundan sonra görün, bakın. Bozkurt işareti çığ gibi büyüyecektir. Ve biz diyoruz ki -Anadolum sana baktı yap bir bozkurt dünyayı görsün -Turan elde bahar vakti yap bir bozkurt dünya görsün. Milli takımımıza bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene" diye konuştu.