Yapay zeka merhum Başbakan Menderes'e ses verdi: Beni ve dava arkadaşlarımı rahmetle yad ediniz

27 May 2024 11:56 - Güncelleme : 27 May 2024 12:50

Türk siyasetinin kara lekesi olan 27 Mayıs 1980 darbesinin üzerinden tam 64 yıl geçti. “Yeter Söz Milletin” sloganıyla Tek Parti yönetimine son veren Demokrat Parti’nin silah zoruyla iktidardan indirilmesinde ABD etkin rol oynadı. Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı idama götüren sürecin ilk adımı bu darbeyle atıldı.

DEMOKRASİ ŞEHİDİ OLARAK TARİHE GEÇTİLER

Darağacında son nefeslerini verirken dahi ülkelerini düşünen üç isim ‘demokrasi şehidi’ olarak tarihe geçti. Her yıl 27 Mayıs demokrasiye vurulan bu darbe anılıyor.

SON MEKTUP UNUTULMADI

Merhum Başbakan Adnan Menderes’in kaleme aldığı son mektup ise hiç unutulmadı. Her satırı toplum sinesinde derin yaralar açan bu mektup ilk kez yapay zeka teknolojisiyle Adnan Menderes’in kendi sesinden okundu. “Kimseye dargın değilim…” dizesiyle başlayan şiir için hazırlanan klip adı Yassıada olan ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak değiştirilen tarihi mekanda çekildi.

'DEVLETİM VE MİLLETİME EBEDİ SAADETLER DİLERİM'

Merhum Menderes'in sesinden şu ifadelere yer verildi: "Kimseye dargın değilim kırgınlığım yok hayata veda etmek üzere olduğum şu anda devletim ve milletime ebedi saadetler dilerim. Bu anda karımı ve çocuklarımı şefkatle anıyorum. Ben Adnan Menderes idam edilmeden önceki son sözlerim bunlar oldu. Bugün 27 Mayıs darbesinin yıldönümü beni ve diğer dava arkadaşlarımı rahmetle yad ediniz."