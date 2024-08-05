Yapay zekayla uyku apnesini önleyen yeni bir cihaz tasarlandı

05 Ağustos 2024 11:34 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 12:23

Uyku apnesi, uykuda en az 10 saniye süren solunum duraklamalarından kaynaklanıyor. Uyku düzenini bozuyor, tedavi edilmediğinde kalp krizi ve felç riskini artırıyor.

Konya Teknik Üniversitesi'nden Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Doktor Mehmet Balcı uyku apnesini yapay zeka ile önleyen yeni bir cihaz tasarladı.

Balcı cihazla ilgili şu bilgiyi verdi:

"Klasik cihazlar hastanın hava yolundaki daralmayı algıladıktan sonra hava gönderirken, cihazımız ise hastanın hava yolunda daralma olmadan, apne dediğimiz tıkanma olayı gerçekleşmeden bunu yaklaşık 30 saniye öncesinden algılayarak apneleri tamamen engelleyen, önleyen bir cihazdır."

ÇİFT ÖZELLİKLİ CİHAZ HASTAYA VERİLECEK OKSİJEN MİKTARINI DA AYARLIYOR

Cihaz, sürekli ve gerçek zamanlı makine öğrenmesi yöntemi ile uyku konforu bozulmadan apneyi engelliyor. Yapay zekaya sahip cihaz, solunum desteği alan hastalar için de kullanılabiliyor.

Balcı, "Oksijen miktarlarını aynı zamanda uyurken apne ile birlikte de ihtiyacı olduğu kadar hastaya verilmesini sağlayarak hem ortam havasını zenginleştiren hem KOAH hastalarının daha iyi oksijen almasını sağlayan çift özellikli bir cihaz olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Prototipi üretilen ve patent süreci devam eden cihaz, hastanelerin uyku servislerindeki yükü hafifletecek.